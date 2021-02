L’annonce selon laquelle l’ancienne candidate à la présidentielle et ex-secrétaire d’État Hillary Clinton envisage d’écrire un «thriller politique» avec l’auteure Louise Penny a suscité des gémissements et des regards sur les réseaux sociaux.

Axios a rapporté lundi que le livre, intitulé «State of Terror», sera publié en octobre par Simon & Schuster et St. Martin’s Press.

L’histoire suivra un «Secrétaire d’État novice» qui « Rejoint l’administration de sa rivale » un président qui a été inauguré « Après quatre ans de leadership américain qui se sont éloignés de la scène mondiale » – peut-être une référence pas si à peine voilée à l’administration Trump, telle qu’elle a été caractérisée par les démocrates.

Aussi sur rt.com «Les Kurdes n’ont-ils pas assez souffert? Hillary Clinton va produire une série télévisée sur les combattantes kurdes

Une série d’attentats terroristes jettera le « Ordre mondial en désarroi » et le secrétaire sera chargé de « Rassembler une équipe pour démêler le complot meurtrier » conçu pour profiter dangereusement d’un gouvernement américain « Hors de puissance là où ça compte le plus, » selon le synopsis publié.

Alors que certains partisans dévoués de Clinton ont célébré la nouvelle, ainsi que les fans d’autres travaux de Penny, d’autres étaient moins enthousiastes.

« Le public réclame un thriller d’Hillary Clinton, »réagiun utilisateur de Twitter ajoutant l’emoji de roulement des yeux, tandis qu’un autreplaisanté, «Je parie que chaque agitateur du livre sera un espion russe.»

Y compris les théories du complot russes? https://t.co/llSX84mFug – Sénateur John Cornyn (@JohnCornyn) 23 février 2021

Personne n’a demandé ça – Office_Gladiator (@GladiatorOffice) 23 février 2021

« Je préfère qu’elle publie les e-mails qu’elle a » perdus « … » une autre personne offert, faisant référence au scandale des e-mails de Clinton provoqué après la suppression de milliers d’e-mails stockés sur un serveur privé.

Un autre plaisanté que peut-être le livre comporterait un «Vaste conspiration de droite» – l’expression tristement célèbre de Clinton pour décrire les allégations prouvées plus tard contre Bill Clinton concernant une relation sexuelle avec Monica Lewisnky.

Il comportera une vaste conspiration de droite. – Lee C Eldridge (@LeeCEldridge) 23 février 2021

Ne peut-elle pas simplement s’en aller? 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ Prends ta retraite déjà! – Amanda (@Amanda_kisses) 23 février 2021

Clinton a déjà publié de nombreux livres et mémoires, d’un livre pour enfants sur ses animaux de compagnie écrit pendant son temps en tant que première dame, à son mémoire de défaite post-électorale intitulé « What Happened » – et plus récemment des livres pour enfants co-écrits avec sa fille. Chelsea.

Un autre des projets prévus par Clinton, la production d’une série télévisée sur les combattantes kurdes en Syrie, a suscité une réaction similaire le mois dernier.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!