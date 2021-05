Publier de fausses nouvelles sur Covid-19 ou sur les élections? Facebook est susceptible de supprimer votre contenu

Facebook a annoncé de supprimer toutes les publications des utilisateurs qui partagent à plusieurs reprises des informations erronées et du faux contenu sur ses plates-formes, alors qu’il étend son programme de vérification des faits aux personnes des pages, des groupes, des comptes Instagram et des domaines.

Le réseau social a déclaré dans un communiqué mercredi soir que la nouvelle règle s’applique aux contenus faux ou trompeurs sur Covid-19 et les vaccins, le changement climatique, les élections ou d’autres sujets, de sorte que moins de gens voient de fausses informations sur ses applications familiales.

«À partir d’aujourd’hui, nous réduirons la distribution de toutes les publications dans le fil d’actualité à partir du compte Facebook d’un individu s’il partage à plusieurs reprises du contenu qui a été évalué par l’un de nos partenaires de vérification des faits. Nous réduisons déjà la portée d’un seul article dans le fil d’actualité s’il a été démystifié », a informé Facebook.

La société informe actuellement les gens lorsqu’ils partagent du contenu qu’un vérificateur de faits évalue plus tard. Maintenant, Facebook a repensé ces notifications pour faciliter la compréhension lorsque cela se produit. La notification comprend l’article du vérificateur de faits qui démystifie la réclamation ainsi qu’une invite à partager l’article avec leurs abonnés.

« Il comprend également un avis selon lequel les personnes qui partagent à plusieurs reprises de fausses informations peuvent voir leurs publications déplacées vers le bas dans le fil d’actualité, de sorte que d’autres personnes sont moins susceptibles de les voir », a déclaré le réseau social. La société a lancé son programme de vérification des faits fin 2016.

«Nous avons pris des mesures plus strictes contre les pages, les groupes, les comptes Instagram et les domaines partageant des informations erronées et maintenant, nous étendons certains de ces efforts pour inclure également des sanctions pour les comptes Facebook individuels», a noté la société.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici