Publié par le Toronto Sun | Trudeau dénonce une caricature « antisémite » de Zelensky

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a taillé en pièces une caricature du Le Toronto Sun où l’on voit le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, subtiliser le portefeuille du président des États-Unis, Joe Biden. Critique de toutes parts, le tabloïd a présenté ses excuses et retiré le dessin.

L’illustration publiée dans les pages du quotidien de Postmedia a suscité l’indignation du premier ministre du Canada.

« La caricature en page éditoriale du Le Toronto Sunqui véhicule un contenu antisémite de la pire espèce, est absolument inacceptable », a-t-il déclaré en marge d’une annonce à Toronto.

Plutôt que de verser dans « les stéréotypes » en ces temps difficiles, les Canadiens devraient faire preuve de compassion et de compréhension, at-il également insisté.

« Je pense qu’on peut tous s’attendre à mieux de la part de nos organisations médiatiques », at-il lâché.

CAPTURE D’ÉCRAN DE LA CARICATURE DU TORONTO SUN

Le dessin montre un président Zelensky au nez proéminent retirant un portefeuille de la poche du pantalon du président Biden, une référence apparente aux tiraillements du Congrès américain sur l’aide à l’Ukraine.

Juifs et Ukrainiens furieux

Il a suscité l’ire tant au sein de la communauté juive que du côté de la communauté ukrainienne.

« L’un des stéréotypes antisémites les plus répandus est que les Juifs sont cupides. Un second est celui du nez juif », a rapporté le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) sur X.

Le Congrès ukrainien canadien s’est dit « dégoûté » de ce dessin « haineux » du dirigeant de confession juive, lequel « perpétue les stéréotypes antisémites et constitue une insulte peuple au ukrainien ».

En plus d’exiger des excuses publiques du Le Toronto Sunle regroupement exige la destruction de toutes les versions numériques et imprimées du dessin contenant une « propagande haineuse inspirée du Kremlin ».

Le dessin effacé du web

La caricature est finalement passée à la trappe – à tout le moins, dans l’espace virtuel.

Le groupe Postmedia a également fait acte de contrition.

« Le dessin n’était pas à la hauteur de nos normes éditoriales, nous avons eu tort de le publier et nous nous en excuses », a écrit la rédactrice en chef de la publication, Adrienne Batra.

Car il « sous-entendait à tort que l’aide américaine à l’Ukraine impliquait un vol », ce qui est « bénissant pour les Canadiens d’origine ukrainienne et les Ukrainiens », at-elle précisé.

Elle a également exprimé des regrets pour les « stéréotypes antisémites » de la représentation de Volodymyr Zelensky, ce qui était « bénissant » pour la communauté juive.

La rédactrice en chef conclut en affirmant que le caricaturiste pigiste à l’origine de l’illustration, l’Américain Gary Varvel, ne se retrouverait plus dans les pages du Le Toronto Sun.