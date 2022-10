Publicités Netflix : tout ce qu’il faut savoir

Netflix a un niveau moins cher avec de la publicité à venir.

Netflix, le plus grand service vidéo par abonnement au monde, est devenu un géant en partie grâce à sa stratégie consistant à rendre ses émissions et ses films disponibles sans publicité. À une époque où la télévision traditionnelle remplie de publicités dominait, Netflix s’est présenté comme l’alternative qui ne perturberait pas le flux de votre programmation avec de la publicité, ni ne vous ferait attendre de semaine en semaine votre prochain épisode. Se transformant en géant en étant à contre-courant, Netflix a passé des années à rejeter la notion de publicité sur son service.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui : Netflix est celui qui est en retard sur son temps. Presque toutes les grandes sociétés de médias d’Hollywood ont lancé leurs propres services de streaming pour s’attaquer à Netflix, notamment Apple TV Plus, Disney Plus, HBO Max, Peacock et Paramount Plus. Et au fur et à mesure de leur déploiement, ils ont introduit des fonctionnalités qui sont désormais devenues les normes de l’industrie auxquelles les clients s’attendent, y compris une option permettant de payer moins si vous regardez des publicités.

Presque tous les nouveaux concurrents de Netflix proposent un niveau moins cher avec de la publicité. (Et le seul récalcitrant à part Netflix, Apple TV Plus envisagerait des publicités aussi.) Maintenant, Netflix, qui fait face à sa première baisse d’adhésion en une décennie, a inversé le cours pour augmenter rapidement la publicité également.

La société n’a pas encore officiellement détaillé ses plans pour les publicités, mais voici les principales choses à savoir.

Est-ce que Netflix a des publicités ?

Pas encore. Lorsqu’il introduit des publicités, la publicité n’apparaîtra que sur un nouveau niveau d’abonnement financé par la publicité.

Si vous souhaitez continuer à regarder Netflix sans publicité, le service aura toujours les mêmes abonnements sans publicité.

Quand Netflix lancera-t-il la publicité ?

Netflix n’a pas annoncé de date, mais les derniers rapports indiquent que cela pourrait être dès le 1er novembre.

Peu de temps après que la société a annoncé publiquement pour la première fois qu’elle était ouverte à un niveau financé par la publicité en avril, la société aurait eu pour objectif de lancer la publicité avant fin 2022. Puis en juillet, Netflix lui-même a déclaré qu’il “avait pour objectif de lancer … vers le début de 2023”. Mais rapports depuis lors a dit Netflix a fixé le 1er novembre comme date de lancement.

Netflix augmentera-t-il les prix lorsqu’il lancera le niveau financé par la publicité ?

Il est peu probable que Netflix augmente les prix de ses abonnements sans publicité lorsqu’il lancera son option financée par la publicité. Une hausse des prix est toujours possible, mais Netflix a qualifié l’adhésion à venir de niveau “moins cher”.

Dans le passé, Netflx augmentait ses prix environ tous les deux ans, mais dernièrement, il a accéléré cela : son dernière hausse des prix aux États-Unis a été annoncé en janvier, soit à peine plus d’un an après le précédent. Cette cadence plus rapide peut sembler être un avertissement de nouvelles hausses à venir, mais chaque fois que Netflix augmente les prix, il doit également faire face à ce que l’on appelle le taux de désabonnement ou le taux d’annulations. Généralement, Netflix a qualifié son taux de désabonnement après une augmentation de prix de gérable, l’appelant une “période d’ajustement” de “désabonnement légèrement plus élevé”. Mais Netflix est tellement effrayé par la baisse de ses adhésions existantes jusqu’à présent – ​​y compris certaines annulations cette année qui ont été provoquées par la dernière augmentation de prix – qu’il est peu probable que la société tente le destin en augmentant à nouveau les prix si tôt.

C’est une question raisonnable, cependant: Disney Plus va augmenter les prix pour ses abonnements sans publicité existants lorsqu’il lancera un niveau sans publicité le 8 décembre.

Combien coûte Netflix maintenant ?

Aux États-Unis, Netflix a actuellement trois niveaux d’abonnements à des prix différents:

Basic coûte 10 $ par mois et vous permet d’avoir un flux simultané et un appareil avec des téléchargements. Il vous limite à la qualité vidéo de définition standard.

La norme coûte 15,50 $ par mois et vous permet d’avoir deux flux simultanés et deux appareils avec téléchargements. Il déverrouille également la qualité vidéo HD.

Premium coûte 20 $ par mois et vous permet d’avoir quatre flux simultanés et quatre appareils avec téléchargements. Il déverrouille également la qualité vidéo Ultra HD.

Combien coûtera le niveau financé par la publicité ?

Netflix n’a pas précisé les prix, mais Bloomberg a rapporté en août que Netflix envisage entre environ 7 $ et 9 $ par mois. C’est environ la moitié du prix du plan standard actuel, qui est le plus populaire.

Par comparaison:

Disney Plus commencera à facturer 8 $ par mois pour son abonnement financé par la publicité et 11 $ par mois pour son abonnement sans publicité à partir du 8 décembre. (Pour l’instant, il facture 8 $ par mois pour le streaming sans publicité.)

Hulu coûte 8 $ par mois avec des publicités et 15 $ par mois sans publicité.

Paramount Plus facture 5 $ pour son niveau avec publicité et 10 $ pour la version sans publicité.

HBO Max coûte 10 $ par mois si vous regardez avec des publicités ou 15 $ par mois pour supprimer toutes les publicités.

Peacock vous permet de diffuser une partie de son catalogue gratuitement avec de la publicité, tandis que ses abonnements payants – qui débloquent sa bibliothèque complète – coûtent 5 $ par mois avec des publicités et 10 $ par mois sans publicité.

Où Netflix lancera-t-il les publicités en premier ?



Variété signalée plus tôt ce mois-ci Lancement de la publicité par Netflix commencera dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, mais la société elle-même n’a pas confirmé quels marchés lanceront les annonces en premier.

Combien de publicités devrai-je regarder sur Netflix ?

Netflix n’a pas détaillé sa charge publicitaire prévue, qui est le terme pour combien de minutes de publicité sont diffusées pendant une heure.

Bloomberg a rapporté en août que Netflix vise d’abord quatre minutes de publicités par heure.

En comparaison, lorsque HBO Max a lancé son niveau financé par la publicité l’année dernière, il a déclaré que sa charge publicitaire serait moins de quatre minutes par heure. Disney Plus a déclaré qu’il visait à en moyenne quatre minutes de publicité par heure pour son prochain niveau financé par la publicité également. Et Peacock, lors de la préparation de son lancement, a déclaré que ses niveaux financés par la publicité auraient cinq minutes d’annonces par heure.

La charge publicitaire des réseaux de télévision traditionnels peut atteindre jusqu’à 15 minutes par heure.