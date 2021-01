Mindy Kaling, Jimmy Kimmel et Serena Williams ne sont que quelques-unes des célébrités présentées dans les publicités du Super Bowl LV.

Le match de championnat de la NFL 2021 aura lieu le dimanche 7 février au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. Les Buccaneers de Tampa Bay, dirigés par Tom Brady, affrontera les lauréats de l’année dernière, les Chiefs de Kansas City, dirigés par Patrick Mahomes.

Quelques publicités du Super Bowl, ainsi que des teasers plus courts pour les publicités, ont été publiés en ligne et d’autres sont publiées chaque jour avant le Big Game. Attendez-vous à voir des spots de marques populaires telles que Bud Light, Doritos, Tide, ainsi que Michelob Ultra pendant la diffusion. De plus, Chipotle et d’autres groupes ont acheté pour la première fois de l’espace publicitaire pendant le Super Bowl.

Cependant, vous ne verrez pas les célèbres chevaux Clydesdale de Budweiser, car la société mère Anheuser-Busch ne diffuse pas de publicité pour la marque de bière pendant le jeu pour la première fois en 37 ans. Coca-Cola et PepsiCo sont également assis sur celui-ci. Cependant, ce dernier sponsorise toujours le Super Bowl Halftime Show, qui Le weekend est en tête d’affiche.