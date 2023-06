Publicité sur les sites d’IA indésirables et bains de forêt en VR

Les nouvelles: Les chatbots IA remplissent les sites Web indésirables avec du texte généré par l’IA qui attire les annonceurs payants. Selon un nouveau rapport, plus de 140 grandes marques paient pour des publicités qui se retrouvent sur des sites écrits par l’IA peu fiables, probablement à leur insu.

Gagner de l’argent avec de la malbouffe : La plupart des entreprises qui font de la publicité en ligne enchérissent automatiquement sur des spots pour diffuser ces publicités via une pratique appelée « publicité programmatique ». En conséquence, les grandes marques finissent par payer pour des emplacements publicitaires sur des sites dont elles n’ont peut-être jamais entendu parler auparavant, avec peu ou pas de surveillance humaine. Pour en profiter, des fermes de contenu ont vu le jour là où des humains peu rémunérés utilisent l’IA pour produire du contenu de mauvaise qualité afin d’attirer un maximum de revenus publicitaires.

Pourquoi est-ce important: Quatre-vingt-dix pour cent des publicités de grandes marques trouvées sur ces sites d’actualités générés par l’IA ont été diffusées par Google, en violation des propres politiques de l’entreprise. Cette pratique menace d’accélérer l’arrivée d’un Internet glitchy et spammé qui est envahi par le contenu généré par l’IA, ainsi que de gaspiller d’énormes quantités d’argent publicitaire. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

Pour en savoir plus sur cette tendance, consultez l’article de notre journaliste senior en intelligence artificielle, Melissa Heikkilä. pièce sur pourquoi nous nous précipitons vers un Internet glitchy, spammy, scammy, alimenté par l’IA.

Le « bain de forêt » pourrait aussi fonctionner en réalité virtuelle

Le concept japonais de «bain de forêt» est depuis longtemps acclamé pour ses prétendus bienfaits pour la santé. Des centaines d’études scientifiques suggèrent qu’il peut améliorer la santé mentale et les performances cognitives, réduire la tension artérielle et même traiter la dépression et l’anxiété.