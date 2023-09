Publicité pour les paris sportifs : campagne sur le 11 septembre supprimée

ATLANTIC CITY, New Jersey –

La société de paris sportifs DraftKings s’est excusée lundi après avoir utilisé les attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour inciter les gens à parier sur les matchs de baseball et de football à l’occasion de l’anniversaire de la tragédie qui a tué près de 3 000 personnes.

La société basée à Boston a proposé à ses utilisateurs une promotion sur le thème du 11 septembre qui exigeait que trois équipes basées à New York – les Yankees, les Mets et les Jets – remportent leurs matchs lundi, à l’occasion du 22e anniversaire des attentats contre le World Trade Center et Le Pentagone et l’abattage d’un avion de ligne dans un champ en Pennsylvanie.

Après un tollé sur les réseaux sociaux de la part de personnes offensées par la promotion intitulée « Never Forget », DraftKings l’a retirée et s’est excusée.

« Nous nous excusons sincèrement pour le discours présenté brièvement lors de la commémoration du 11 septembre », a écrit la société. « Nous respectons l’importance de cette journée pour notre pays et en particulier pour les familles de ceux qui ont été directement touchés. »

Bret Eagleson, dont le père Bruce a été tué dans le World Trade Center, dirige une organisation de familles et de premiers intervenants appelée 9/11 Justice. Il a qualifié l’offre de DraftKings de « sourde ».

« Il est honteux d’utiliser la tragédie nationale du 11 septembre pour promouvoir une entreprise », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Nous avons besoin de responsabilité, de justice et de clôture, et non d’intérêt personnel et de promotion éhontée. »

La société n’a pas précisé combien de personnes ont placé des paris suite à l’offre, ni si ces paris restent valables ou s’ils ont été annulés.

DraftKings est l’une des principales sociétés proposant des paris sportifs légaux aux États-Unis, qui a connu une croissance rapide depuis que la Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie à ce système en 2018. Les deux tiers du pays le proposent désormais.

Les paris du type proposé par DraftKings, dans lesquels plusieurs jeux ou résultats sont regroupés en un seul pari, sont extrêmement rentables pour les paris sportifs, et proposer aux joueurs des groupements présélectionnés, appelés parlays, est une partie importante des paris sportifs.