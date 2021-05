Une publicité pour Bitcoin sur un bus dans le West End de Londres. Barry Lewis | En images | Getty Images

LONDRES – Une campagne publicitaire disant aux Britanniques « qu’il est temps d’acheter » du bitcoin a été interdite par le régulateur national de la publicité pour être irresponsable et trompeuse. Les affiches du service d’échange de crypto-monnaie Luno – présentées sur le réseau du métro de Londres et dans les bus de Londres cette année – contenaient une image de dessin animé d’un bitcoin avec les mots « Si vous voyez Bitcoin dans le métro, il est temps d’acheter. » L’Autorité des normes de publicité (ASA) a dit mercredi que les annonces ne doivent plus apparaître dans leur forme actuelle et qu’elles n’ont pas mis en évidence les risques. Cela survient une semaine après que le prix du bitcoin se soit effondré de 30% en une seule journée, laissant de nombreux investisseurs détaillants qui avaient acheté du bitcoin de manière significative de leur poche. Cela survient également deux semaines après que le gouverneur de la Banque d’Angleterre a déclaré que les investisseurs en crypto-monnaie devraient être prêts à perdre tout leur argent. Le chien de garde a déclaré avoir reçu quatre plaintes concernant l’annonce. Trois d’entre eux provenaient de personnes qui pensaient que l’annonce n’illustrait pas le risque de l’investissement et l’accusaient d’être trompeuse. L’un d’eux a déclaré que l’annonce avait profité de l’inexpérience ou de la crédulité des consommateurs. « Nous avons considéré que les consommateurs interpréteraient la déclaration » il est temps d’acheter « comme un appel à l’action et que la simplicité de la déclaration donnait l’impression que l’investissement en bitcoins était simple et accessible », a déclaré l’ASA. Le régulateur a ajouté: « L’investissement en bitcoins était complexe, volatil et pouvait exposer les investisseurs à des pertes et a considéré que cela contrastait avec l’impression donnée par l’annonce, que l’investissement était simple et conventionnel. » « Pour cette raison, nous avons conclu que la publicité suggérait de manière irresponsable que s’engager dans un investissement en bitcoins via Luno était simple et direct », a-t-il ajouté. Il a dit à Luno de veiller à ce que ses futures communications marketing indiquent « suffisamment clairement que la valeur des investissements dans le bitcoin était variable et pouvait aussi bien augmenter ». Ils doivent également souligner que Luno et le marché du bitcoin ne sont pas réglementés.

Luno a accepté de ne plus partager les publicités dans leur forme actuelle et s’est engagé à faire en sorte que les futures publicités comportent un avertissement de risque approprié, a déclaré l’ASA. Luno, qui fait partie d’un groupe qui possède également le site Web CoinDesk, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC. Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré dans un communiqué que les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par les risques que les investissements en crypto-monnaie peuvent présenter pour les consommateurs. « Les crypto-monnaies sont très complexes et sont très difficiles à évaluer, notamment parce que les règles du jeu peuvent changer si rapidement », a-t-elle déclaré.

