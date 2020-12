Nous avons apprécié un week-end productif avec nos conseils de football et de boxe – en sélectionnant Southampton pour mener à la mi-temps et Manchester United pour gagner à 20/1! comme l’un des deux paris recommandés de dimanche, et soutenir Joe Joyce pour gagner par arrêt à 11/2 samedi soir .

Les sélections de samedi en Premier League ont été moins réussies – mais ce vainqueur 20/1 nous achète beaucoup de crédit à la banque!

Aujourd’hui, nous regardons la Ligue des champions …

Séville vs Chelsea – Match nul à la mi-temps Séville à temps plein 11/2, Séville gagne 9/5, 2ème mi-temps avec le meilleur score de la moitié 11/10

Man Utd v PSG – United 9/5, PSG à mi-temps United à plein temps 25/1

Séville a été négligée par les bookmakers lors de la première journée, quand ils nous ont gagné de l’argent en dessinant à Stamford Bridge – et ils sont à nouveau négligés.

thepools.com a Chelsea comme 6/4 favoris gagner ce soir, avec Grands outsiders de Séville à 9/5 .

Alors considérez ceci …