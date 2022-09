Publications ressemblant à des journaux contenant des articles à caractère politique envoyés par la poste dans tout l’État – Shaw Local

Des criminels prêts à être relâchés dans votre quartier, des publicités et des informations de contact rares, et un enseignant présumé avec un faux nom s’engageant à enseigner la théorie critique de la race en classe.

Ce sont quelques exemples de ce que l’on peut trouver dans une série de publications qui ont été envoyées ces dernières semaines à des foyers de tout l’État, ainsi que du comté de McHenry. Ils attirent l’attention – y compris du gouverneur JB Pritzker – pour être politiquement chargés et contenant des points de discussion de droite quelques mois seulement avant les élections de novembre.

Les publications, au nombre de 34, incluent le McHenry Times, le Kane County Reporter, Chicago City Wire et le DeKalb Times. Ils sont sous l’égide d’une société appelée Local Government Information Services, ou LGIS. On ne sait pas si chaque titre a envoyé des journaux ces dernières semaines, mais ils sont présents en ligne.

LGIS, selon son site Web, vise à être “un véritable chien de garde des médias” qui surveille la façon dont l’argent des contribuables est dépensé au niveau local et de l’État.

Ceux qui critiquent l’entreprise disent que les envois propagent de fausses informations et ciblent les résidents locaux, tels que les enseignants individuels d’une communauté, avec des articles à succès. Ceux qui soutiennent les publications disent qu’elles répondent à un besoin qui contrebalance les préjugés des médias. Certains reconnaissent que les expéditeurs ont une tendance conservatrice.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est signaler aux gens que ces publications ne sont pas ce qu’elles semblent être”, a déclaré Don Craven, président de l’Illinois Press Association. “Vous devez faire attention à la source de ce que vous lisez.”

La société a été lancée dans les mois qui ont précédé les élections de novembre 2016, selon des documents du bureau du secrétaire d’État. Brian Timpone, le fondateur de Journatic, un éditeur de médias qui a créé du contenu automatisé et a suscité la controverse, est répertorié comme président, selon les archives. Timpone n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Dan Proft, un animateur d’émission de radio conservateur qui s’est présenté aux élections et a été impliqué dans diverses organisations politiques, a été inscrit comme directeur au conseil d’administration de la société en 2019, documents déposés auprès de l’émission d’État. L’affiliation actuelle de Proft avec l’entreprise n’est pas claire et plusieurs tentatives pour le joindre ont échoué.

Le capital de la société, au 31 mai, était de plus de 10 millions de dollars, selon les dépôts d’août 2022.

Bien que chacun des sites Web des publications contienne des informations locales, telles que l’ordre du jour des réunions locales, une grande partie du contenu de ces sites Web est constituée d’histoires identiques contenant des informations trompeuses sur une variété de sujets. Peu d’histoires sont actuelles et plusieurs ont été publiées il y a des mois.

Les publications imprimées récentes présentent des articles sur des écoles enseignant la théorie critique de la race, des gros titres prenant des photos du gouverneur JB Pritzker et du contenu critiquant la nouvelle loi SAFE-T de l’État.

Un article sur le site du McHenry Times déclare deux enseignants du district scolaire 200 de Woodstock qui se sont engagés à « enseigner la théorie critique de la race ». L’un des enseignants répertoriés a un nom fictif tandis que l’autre semble travailler dans un autre district.

Une autre histoire sur le même sujet à propos de Harvard mentionne un autre enseignant. Personne de ce nom n’est répertorié sur le site Web du Harvard School District 50. Les responsables du district n’ont pas immédiatement renvoyé un appel demandant une confirmation.

Kevin Lyons, un ancien rédacteur en chef du Northwest Herald qui est maintenant le porte-parole du district 200, a déclaré que le district était préoccupé par les inexactitudes signalées, mais qu’il était “inutile de traiter avec des expéditeurs politiques qui ne se soucient pas de l’exactitude”.

« Il existe des médias crédibles avec lesquels nous entretenons des relations professionnelles ; [the McHenry Times] n’en fait pas partie », a déclaré Lyons dans un e-mail. “Je n’ai entendu aucune inquiétude de la part de nos parties prenantes concernant quoi que ce soit publié dans ce courrier politique particulier se faisant passer pour un journal.”

La directrice de Trusting News, Joy Mayer, a déclaré qu’il était important d’avoir de l’empathie pour les consommateurs qui essaient de discerner entre les informations réelles et celles qui ne le sont pas. Parfois, même dans l’industrie de l’information, elle a du mal à le faire.

« Je pense juste tout le temps au moment où nous parlons de gens qui sont la proie de la désinformation, je pense qu’en tant que journalistes… nous jugeons rapidement les gens qui tombent dans le piège. Nous pensons que les gens devraient connaître la différence », a-t-elle déclaré.

Le sénateur d’État Craig Wilcox, R-McHenry, qui a été cité dans quelques-unes des publications de LGIS, a déclaré qu’il considérait les sites Web comme un développement naturel pour contrer ce qu’il considère comme un «léger parti pris» dans les médias.

“Fais [Proft’s] journaux ont tendance à pencher avec une inclinaison conservatrice ? Absolument. Mais il y a tout autant de médias qui penchent vers la gauche », a déclaré Wilcox. «Cela ne fait pas que ce ne soit pas une nouvelle. Cela signifie simplement que vous pouvez obtenir une autre vue.

Le président du conseil d’administration du comté de McHenry, Mike Buehler, R-Crystal Lake, a déclaré qu’il n’était pas au courant des expéditeurs. Jeffrey Thorsen, membre du conseil d’administration du comté, R-Crystal Lake, qui a récemment été élu à la tête du GOP du comté de McHenry, a déclaré qu’il en avait entendu parler mais qu’il n’en avait pas reçu lui-même et qu’il ne pensait pas disposer de suffisamment d’informations pour se forger une opinion.

Craven a déclaré que ni la société ni ses publications ne sont membres de l’Illinois Press Association. Le permis d’affranchissement imprimé sur le devant des journaux est enregistré auprès de Paddock Publications Inc., selon un porte-parole du service postal américain.

L’association de presse a reçu des demandes de résidents de tout l’État concernant les envois et comment les faire cesser d’être livrés, a déclaré Craven.

“Le seul conseil que nous pouvons donner à ces gens est d’envoyer des notes sur le site Web”, a déclaré Craven. “Je ressens leur frustration, mais il n’y a rien [press association] peut faire à ce sujet.

Chacune des 34 publications de l’entreprise a sa propre URL et son propre site Web, mais elles ont des modèles identiques. Les pages “À propos de nous”, moins une poignée qui sont vierges, sont toutes les mêmes également.

Les croyances fondamentales des sites Web sont “dans un gouvernement limité, dans le rôle constructif du marché libre et dans le droit des citoyens de choisir la taille et la portée de leur gouvernement et le rôle qu’il devrait jouer dans leur société”, déclarent les pages.

Les sites Web ne contiennent pas de publicités, chaque page indiquant que le financement provient de “groupes de défense qui partagent nos croyances en un gouvernement limité”.

Les e-mails envoyés au McHenry Times, au Kane County Reporter and Local Labs, qui est une société d’enregistrement publique appartenant à Timpone, sont restés sans réponse.

Wilcox a déclaré qu’il recevait parfois des appels de journalistes sous contrat avec les publications, mais qu’il ne savait pas toujours quelle publication publierait les articles.

“[The publications] remplissent un rôle, mais ils remplissent un rôle que je souhaite qu’il n’existe pas », a déclaré Wilcox.

D’autres responsables ont pris pour cible les publications pour avoir diffusé ce qu’ils considèrent comme de la désinformation.

Pritzker a été interrogé sur les publications lors d’une conférence de presse indépendante le 8 septembre à Harvey. Il a qualifié leur contenu de “foutaise complète” centrée sur des messages racistes.

“Il s’agit clairement de l’idée que … les Noirs menacent votre mode de vie”, a-t-il déclaré à propos des publications. “C’est essentiellement ce que [Proft] met dans ces publications. C’est une tactique alarmiste. C’est pour que les gens se préoccupent de leur sécurité. »

Pritzker a également lié le travail à son adversaire au poste de gouverneur, le républicain Darren Bailey, au nom duquel il a allégué que Proft travaillait.

Bailey, qui sur l’émission de radio de Proft a commenté favorablement les envois, n’a pas pu être joint pour commenter.

En réponse aux commentaires de Pritzker, Proft sur son compte Twitter a mis Pritzker au défi de nommer “un article spécifique dans le journal que vous excoriez qui est faux ou inexact”. Il a ajouté dans un autre tweet qu’être qualifié de raciste par Pritzker, c’est comme “être traité de laid par une grenouille”.

JBelly insuffle la race dans chaque débat politique. Il ne traite jamais sur le fond, notamment sur la sécurité publique. Il a signé l’arrêt de mort de l’État avec sa loi sans caution en espèces. Défi à JB : nommez un article spécifique dans le journal que vous excoriez qui est faux ou inexact. https://t.co/cxGcR0HWjJ – Dan Proft (@DanProft) 8 septembre 2022

Avec les courriers envoyés juste avant les élections de novembre, il est difficile de dire à quel point ce type de contenu peut faire basculer une élection, a déclaré Christopher Mooney, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Chicago. À la connaissance de Mooney, il n’y a pas de données empiriques qui cartographient l’effet.

“Il y a un vieux dicton qui dit que la moitié des dépenses de campagne est gaspillée, mais personne ne sait quelle moitié”, a-t-il déclaré.

Wilcox a contesté la désinformation sur le contenu, affirmant que cela dépend du cadre de référence des gens.

“Ce qu’une personne prétend être de la désinformation est souvent basé sur sa lecture de quelque chose et ses expériences de vie”, a-t-il déclaré. “Que nous appelions cela de la désinformation, un mensonge, une demi-vérité, … cela vient d’un lieu de compréhension que nous avons une différence significative entre la gauche et la droite.”

Il n’est pas rare que ce type de contenu s’intensifie pendant la saison électorale, puis «disparaisse», a déclaré Craven. Les prochaines élections de mi-mandat, qui, parmi de nombreuses courses, incluent la course au poste de gouverneur de l’Illinois, auront lieu le 8 novembre.

Craven a dit qu’il est « déconcertant » que ces envois soient envoyés. Bien qu’il considère cela d’une certaine manière comme un compliment aux journaux, dire que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie.

Mooney est allé plus loin et l’a qualifié de “fraude” qui se déguise en journal.

En fin de compte, Mooney attribue les expéditeurs à l’argent. L’argent provenant d’acteurs politiques majeurs, tels que Pritzker, l’ancien gouverneur républicain Bruce Rauner, ainsi que les milliardaires Dick Uihlein et Ken Griffin, sont la raison pour laquelle de tels expéditeurs existent, a déclaré Mooney.

“C’est le symptôme de l’énorme quantité d’argent qui a été investie dans le système politique de l’Illinois au cours des 10 dernières années”, a déclaré Mooney. “Le fait est qu’ils essaient d’accroître la légitimité de leurs messages en prétendant qu’ils sont dans le journalisme.”