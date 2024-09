Publications d’IA personnalisées dans nos flux Instagram ? Non merci, Meta

J’ai dû lire l’actualité environ six fois avant qu’elle ne soit complètement comprise : Meta, le propriétaire d’Instagram et de Facebook, expérimente l’intégration de contenu d’IA personnalisé dans nos flux Instagram et Facebook. En d’autres termes, Meta explore l’idée de mettre davantage de contenu recommandé (provenant de comptes que nous ne suivons pas) dans nos flux, et il serait entièrement généré par l’IA de Meta.

En tant que personne qui examine les générateurs d’images IA pour CNET, y compris Meta AI, laissez-moi vous dire : c’est une très mauvaise idée.

Ces photos, réalisées avec son assistant IA Meta AI, seront « basées sur vos intérêts » et pourraient potentiellement « vous mettre en scène, afin que vous puissiez être la star de votre propre histoire et partager vos préférées avec vos amis ». Ainsi, une version IA de votre visage pourrait apparaître de manière aléatoire dans votre flux Instagram. Meta, respectueusement… quoi? Pourquoi?

Meta a publié de nombreuses nouvelles concernant son assistant virtuel Meta AI cette semaine lors de son événement annuel AR/VR Meta Connect, y compris une nouvelle voix présentant une variété de voix de célébrités, de meilleures traductions de doublage vidéo et de nouvelles améliorations visuelles qui lui permettent de « voir » votre photos et modifiez-les. Mais cette nouvelle, enterrée vers la fin de son communiqué de presse et entièrement omis du discours d’ouverture, est important, et nous devons en parler. Nous devons principalement supplier Meta de ne pas laisser cette expérience aboutir à une véritable mise à jour.

À mesure que les services de génération de contenu IA s’améliorent, il devient de plus en plus difficile d’échapper au déluge de contenu IA (alias slop). Il est également de plus en plus difficile de distinguer les vraies photos de celles de l’IA. J’avoue que j’ai été assez impressionné par la fonctionnalité Imagine de Meta AI, qui agit comme un générateur d’images IA intégré au chatbot. Mais cela ne veut pas dire que je veux que mon flux soit obstrué par des images étranges de moi en tant qu’astronaute ou autre.

Plus tôt cette année, Meta a commencé à étiqueter le contenu généré par l’IA, ce qui était une excellente idée. Mais ce n’était pas un outil parfait, et les photographes ont commencé à se voir attribuer des étiquettes d’IA pour les images modifiées et non générées par l’IA. Les nouvelles publications recommandées auraient une étiquette similaire indiquant « Imaginé pour vous ». Mais les étiquettes sont trop faciles à ignorer, c’est pourquoi je crains toujours que le déploiement de cette mise à jour brouille davantage la frontière entre ce qui est réel et ce qui relève de l’IA. Et c’est vraiment la dernière chose dont nous avons besoin, alors que la désinformation est plus facile que jamais à créer de manière convaincante, grâce à l’IA.

Ceci est un exemple de ce à quoi pourraient ressembler ces publications recommandées générées par l’IA. Méta

Sur le plan de la confidentialité, CNET a contacté Meta pour confirmer si vous pouvez supprimer les publications générées par l’IA de votre flux et si nous pouvons nous attendre à voir les publications de l’IA commencer à apparaître pendant la phase de test, mais nous n’avons pas reçu de réponse. réponse au moment de la publication. Nous savons que les utilisateurs américains ne peuvent pas refuser que les publications partagées publiquement soient utilisées pour entraîner leurs modèles d’IA.

Mark Zuckerberg a dit Le bord que l’ajout de contenu IA aux flux sociaux est le prochain « saut logique » pour les plateformes sociales. Mais je ne peux vraiment pas imaginer une image d’IA qui soit si drôle, si pertinente ou qui vaille la peine qu’elle compense tous les problèmes potentiels qu’elle pourrait produire. Meta a passé tellement de temps à nous convaincre que si nous voulons utiliser Meta AI, nous pouvons la trouver partout, même si nous ne le voulions pas là, comme dans la recherche. Pourquoi en avons-nous également besoin dans nos flux ?

Mon flux Instagram est déjà en désordre, en grande partie obstrué par des comptes aléatoires que je ne suis pas, qui recommandent du contenu qui pourrait me plaire. Je dois cliquer sur au moins trois publicités pour accéder à une histoire d’une personne que je suis. Et je l’ai supporté, principalement parce que c’est toujours mon principal centre social en ligne. Mais l’expérience utilisateur globale du défilement d’Instagram et de Facebook s’est dégradée au cours des 10 dernières années. Nous avons depuis longtemps dépassé son objectif initial de se connecter avec les amis et la famille, à la grande déception de certains utilisateurs, dont moi. L’ajout de contenu recommandé généré par l’IA au mélange donne l’impression que ce sera le dernier clou dans le cercueil de mon flux Instagram.