Publication d’une vidéo d’une interview de 2023 avec un père et un adolescent accusés d’une fusillade dans une école de Géorgie

Une vidéo prise par une caméra corporelle et montrant l’entretien des enquêteurs l’année dernière avec un homme et son fils adolescent, accusé d’avoir abattu quatre personnes dans une école de Géorgie, a été publiée lundi par les autorités.

Ils ont été interrogés après que des menaces de fusillade dans une école ont été publiées en ligne. L’adolescent, Colt Gray, 14 ans, a été interrogé sur les menaces en ligne et a nié les avoir proférées.

Il a été accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre au fusillade mortelle sur Mercredi de deux camarades de classe et de deux enseignants de l’école secondaire Apalachee à Winder.

Son père, Colin Gray, 54 ans, est le premier parent poursuivi en Géorgie après un enfant a été accusé d’une fusillade dans une écoleIl a été accusé d’homicide involontaire, de meurtre au deuxième degré et de cruauté envers les enfants.

Les adjoints du shérif du comté de Jackson interrogent Colin Gray à Winder, en Géorgie, le 21 mai 2023.

Les avocats des accusés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi. Tous deux ont comparu au tribunal vendredi mais n’a pas plaidé.

Mercredi, le jour de la fusillade, le FBI et le bureau du shérif du comté de Jackson ont publié une déclaration indiquant que l’adolescent avait déjà été interrogé au sujet d’une menace de fusillade dans une école.

La vidéo récemment publiée de l’enquête de 2023 fait suite à la publication d’une transcription par le bureau du shérif du comté de Jackson.

La transcription indique que l’enquêteur Dan Miller et le député Justin Elliott se sont rendus au domicile de Winder partagé par le père et le fils le 21 mai 2023, pour poser des questions sur une menace de tir proférée sur la plateforme Discord.

L’adolescent a nié avoir proféré cette menace en ligne et a déclaré avoir supprimé son compte sur la plateforme.

Colin Gray a déclaré à l’enquêteur que malgré le stress familial, son fils « réussissait très bien » à l’école et était constamment sous sa surveillance car, selon lui, il était devenu un visiteur fréquent de son école.

Au cours de l’entretien, le père a expliqué la situation de la famille, affirmant qu’un « jour », il s’est précipité chez lui après qu’un adjoint l’a appelé pour lui signaler qu’il était en train d’être expulsé et que ses biens se trouvaient à l’extérieur de la résidence, dans une communauté haut de gamme à proximité.

Cela, a déclaré Colin Gray, faisait partie d’une série d’événements stressants pour son fils, qui comprenaient également de l’intimidation à l’école et la séparation du père de la mère du garçon, chez qui deux de leurs enfants séjournaient.

« Elle a emmené mes deux plus jeunes enfants et est rentrée chez elle avec sa mère », a déclaré Colin Gray à l’enquêteur. « Colt et moi avons loué une maison et sommes venus ici. »

Il a déclaré aux enquêteurs qu’il essayait de s’assurer que le garçon se comporte bien, respecte le pouvoir et les dangers des armes à feu et ne soit pas victime de harcèlement au collège.

« Au début, il a eu du mal à accepter la séparation et tout ça », a déclaré Colin Gray. « Il s’énerve sous la pression. Il n’arrive pas vraiment à réfléchir. Il suffit de le prendre dans ses bras et de l’aider à terminer sa cinquième année. »

L’adolescent a dit à Miller qu’il avait terminé sa septième année quelques jours plus tôt.

Son père a déclaré qu’il enseignait à son fils à chasser afin de le décourager de jouer à des jeux vidéo et de l’encourager à rechercher des activités de plein air.

Ces remarques faisaient suite à une question de Miller demandant si Colin Gray gardait des armes à feu à la maison et si elles étaient accessibles à son fils alors âgé de 13 ans.

« Je veux dire, il n’y a rien de chargé », a déclaré Colin Gray. « En fait, nous tirons beaucoup. Nous chassons beaucoup le cerf. Il a tiré son premier cerf cette année. »

« On le voit avec du sang sur les joues après avoir tiré sur son premier cerf », a déclaré Colin Gray en montrant une photo à l’enquêteur. « C’était le plus beau jour de sa vie. »

Si son fils menaçait de tirer sur une école, a déclaré Colin Gray, cela le rendrait « furieux comme l’enfer, et toutes les armes disparaîtraient ».

Les enquêteurs ont conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour relier le garçon à la menace de fusillade dans l’école, qui avait été transmise par le FBI. Aucune arrestation ni renvoi aux procureurs n’a eu lieu en lien avec cette menace, selon les documents d’enquête.

Deux sources policières au courant de l’enquête sur la fusillade dans l’école ont déclaré que Colin Gray avait acheté un fusil semi-automatique de type AR-15 en cadeau à son fils après l’enquête sur la menace de 2023.

Les autorités n’ont établi aucun lien entre cette arme et la fusillade de la semaine dernière dans l’école, mais elles ont déclaré que l’arme utilisée était basée sur la plate-forme AR-15.

Les étudiants du lycée Apalachee Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans, ainsi que les enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, ont été tués.

Les autorités ont déclaré qu’un autre enseignant et huit autres élèves ont été blessés, dont sept ont été touchés par balle.

Les responsables de l’école n’ont pas fixé de date pour le retour en classe des 1 900 élèves de l’école.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com