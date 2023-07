Les responsables français n’ont pas appliqué les lois lorsque le géant américain de la technologie a pris le contrôle du marché, mais n’ont pas été impliqués dans des actes répréhensibles, ont déclaré des députés.

Une commission parlementaire française a critiqué le géant de la technologie Uber pour son expansion agressive et illégale sur le marché du pays. Les députés ont reconnu que des responsables, dont le président Emmanuel Macron, avaient servi d’alliés à l’entreprise, mais n’ont établi aucune criminalité de leur part.

« La confidentialité et l’intensité des contacts entre Uber et Macron… témoignent d’une relation opaque mais privilégiée, et révèlent l’incapacité de notre système à mesurer et empêcher l’influence des intérêts privés sur la prise de décision publique », dit le document de 500 pages.

L’enquête a été déclenchée par les soi-disant Uber Files, une collection de documents internes divulgués au journal britannique The Guardian par un initié. Selon les médias l’année dernière, Macron, qui a été ministre de l’Économie entre 2014 et 2016, est resté en contact avec le co-fondateur d’Uber Travis Kalanick et a soutenu le modèle commercial de l’entreprise.

Macron a notamment été accusé d’avoir négocié une « accord secret » avec des membres du cabinet français, ce qui a facilité l’inscription de nouveaux conducteurs à l’application de covoiturage. En échange, il aurait accepté de fermer le service sœur controversé UberPop, qui était au centre des protestations des chauffeurs de taxi.

Selon le rapport, les responsables en question ont nié sous serment qu’il y ait eu un accord en cause. Mark MacGann, le dénonciateur d’Uber qui était auparavant le lobbyiste en chef de l’entreprise pour l’Europe, a également déclaré qu’il ne qualifierait pas l’accord politique de « accord, » parce que le mot donne l’impression trompeuse « qu’une valise d’argent a été échangée. » Dans l’ensemble, la commission a déclaré n’avoir trouvé aucun conflit d’intérêts, agenda caché ou manquement au devoir dans les actions des responsables français.

Cependant, il y aurait des preuves de conflits internes entre les membres de l’enquête, que Radio France a attribués à des divergences politiques entre le président de l’organisme, Benjamin Haddad, qui est un ami proche de Macron, et son rapporteur, la députée d’opposition de gauche Danielle Simonnet.

Simonnet a regretté que la commission n’ait pas interviewé d’anciens membres du bureau de Macron depuis qu’il était ministre de l’Économie, citant « opposition systématique » de certains enquêteurs parlementaires. S’ils étaient interrogés, ils auraient pu offrir « informations supplémentaires » elle a affirmé.

La commission a critiqué Uber pour le « cynisme » de sa stratégie visant à faire pression sur les fonctionnaires et à esquiver les forces de l’ordre, et a confirmé qu’il n’avait pas tenu sa promesse de créer des emplois en France.