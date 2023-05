Publication du texte du projet de loi sur le plafond de la dette américaine

L’accord relève le plafond de la dette pour deux ans et comprend quelques-unes des réductions de dépenses demandées par les républicains

Le texte d’un accord âprement disputé pour relever le plafond de la dette américaine a été rendu public dimanche, avant un vote attendu au Congrès dès mercredi. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti que le pays pourrait manquer à ses obligations dès le 5 juin si le plafond n’était pas relevé.

Les 99 pages « Loi de responsabilité fiscale de 2023 » augmente le plafond de la dette pendant deux ans et fixe des limites de dépenses discrétionnaires jusqu’en 2029. Il fixe une limite généreuse de 886 milliards de dollars pour le budget de la défense 2024 et de 895 milliards de dollars pour 2025, tandis que les programmes discrétionnaires non militaires ne reçoivent que 637 milliards de dollars.

Le projet de loi contient relativement peu des réductions de dépenses que les républicains avaient exigées, à part l’annulation de 1,4 milliard de dollars qui avait été alloué à l’Internal Revenue Service dans le cadre d’une expansion controversée de ce département en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation et la récupération de 28 milliards de dollars de financement Covid-19 non dépensé.

Les membres du Congrès ont au moins 72 heures pour examiner le projet de loi avant de voter, ce qui signifie qu’il se rendra au plus tôt à la Chambre mercredi – bien que son adoption ne soit pas garantie, les membres des deux partis s’opposant à des éléments de l’accord.

Le représentant Chip Roy (R-Texas) a décrit l’accord comme un “sandwich à l’étron” dimanche, résumant les sentiments des républicains qui pensent que l’augmentation du plafond de la dette de 4 000 milliards de dollars sans réductions significatives est extrêmement irresponsable sur le plan fiscal.

Pendant ce temps, la représentante Pramila Jayapal (D-Washington) a déclaré à CNN que les dirigeants du parti « il faut s’inquiéter » pour savoir si le Congressional Progressive Caucus qu’elle dirige soutiendra le projet de loi, qui élargit les exigences de travail pour certains bénéficiaires de bons d’alimentation, mais laisse les bénéficiaires de Medicare seuls.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, se sont mis d’accord samedi sur le cadre de base de l’accord, chacun revendiquant le compromis comme une victoire pour leur parti.

Si le Congrès ne parvenait pas à relever sa limite d’emprunt à temps, les États-Unis seraient confrontés à leur tout premier défaut de paiement. Compte tenu du statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale et de l’ampleur de la dette – 31,8 billions de dollars – beaucoup pensent que cela déclencherait une crise mondiale.