Publication du classement masculin complet de la semaine 11

UConn est la nouvelle équipe n°1 du Sondage Top 25 d’Associated Press suite à une semaine qui a bouleversé la hiérarchie du basket masculin.

Les Huskies ont grimpé dans le classement grâce au fait qu’ils étaient la seule équipe parmi les cinq premiers à ne pas subir de surprise.

AP Top 25

UConn Purdue Kansas Caroline du Nord Houston Tennessee Duc Kentucky Baylor Memphis Wisconsin Arizona Auburn Illinois Oklahoma État de l’Utah Marquette Creighton TCU BYU Dayton Ole Mademoiselle FAU État de l’Iowa Technologie texane

Mardi et mercredi derniers ont fourni de nombreux résultats inattendus, garantissant que le sommet des sondages serait très différent.

Les surprises ne s’arrêtent pas là non plus. Samedi, TCU a infligé à Houston sa deuxième défaite consécutive, tandis que le Kentucky et l’Arizona ont tous deux perdu.

Grâce à leurs défaites consécutives susmentionnées, les Cougars ont connu la chute la plus précipitée.

Houston a devancé le Kansas lors du sondage de la semaine 10, mais occupait toujours la deuxième place derrière Purdue malgré un départ de 14-0. Si les électeurs de l’AP ont maintenu un certain scepticisme à l’égard de l’équipe de Kelvin Sampson, alors ce sentiment était justifié sur la base de ce qui s’est passé au cours des sept derniers jours.

Les Cougars n’ont pas pu rattraper un déficit de 10 points contre l’Iowa State, puis sont tombés à plat contre les Horned Frogs. Pour la deuxième fois cette année, Emanuel Miller a créé l’occasion dans les dernières secondes pour TCU puisque son tir à l’intérieur a fait la différence samedi.

Houston a perdu trois places au cinquième rang dans le dernier sondage.

Le Kansas doit regretter d’avoir laissé passer une occasion en or de récupérer la première place. Une victoire à domicile 78-66 contre l’Oklahoma aura fière allure sur le résumé du tournoi NCAA des Jayhawks, mais cela n’a pas suffi à annuler une défaite 65-60 contre l’UCF trois jours plus tôt.

Les Knights étaient menés par jusqu’à 16 points, mais ont gardé leur sang-froid en renversant la situation en seconde période. Darius Johnson et Jaylin Sellers ont combiné pour 35 points dans la surprise.







Le Kansas a également subi un coup indirect, Marquette passant à 2-3 dans le jeu Big East.

L’élan généré par les Golden Eagles lors du Maui Invitational, une série qui comprenait une victoire de 14 points contre les Jayhawks, s’est complètement calmé. Ils en ont perdu deux de suite face à des adversaires non classés, le plus récemment étant devenu glacial lors d’une défaite 69-62 contre Butler. Marquette a tiré à 32,9 pour cent depuis le sol et a réussi 5 sur 31 au-delà de l’arc.

Entre les semaines 9 et 11, les Golden Eagles ont perdu 10 places dans le sondage AP.

À l’ouest, Gonzaga va dans la mauvaise direction et de manière beaucoup plus importante.

Cela pourrait être la première fois que les Zags manquent le tournoi de la NCAA sous la direction de l’entraîneur-chef Mark Few. Une défaite d’un point contre Santa Clara les a éliminés du Top 25, et ils n’ont presque plus de marge d’erreur désormais.

Si Gonzaga ne parvenait pas à remporter le tournoi du CMC, ses espoirs de revendiquer une place en général pourraient reposer presque entièrement sur son match du 10 février contre le Kentucky.