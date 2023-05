Publication du calendrier NFL 2023: les chargeurs, les aigles et les ours mettent en évidence les meilleures vidéos d’équipe

La NFL a publié jeudi son calendrier 2023, qui a une signification particulière pour les fans de football sur les réseaux sociaux : c’est le jour où les unités de contenu internes des équipes de toute la ligue trouvent de nouvelles façons inventives et tout simplement hilarantes d’annoncer les dates auxquelles elles seront confrontées. leurs prochains adversaires.

Sans surprise, il y avait plusieurs vidéos instantanément virales, y compris une autre mine d’or sur le thème de l’anime de références amusantes des Chargers de Los Angeles, une vidéo des Eagles de Philadelphie mettant en vedette plusieurs chiens impressionnants, des vidéos des Bears de Chicago et des Cowboys de Dallas évoquant des émissions de télévision à succès, un exploit incroyable. de Google Maps devinant les Jets de New York et une maison de retraite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre mettant en vedette Devin McCourty avec un invité spécial.

Voici les vidéos qui ont fait le buzz sur Internet !

Le deuxième anime des Chargers rôtit tout le monde – y compris eux-mêmes

Les Chargers ont opté pour un format d’anime pour la deuxième année consécutive et se sont une fois de plus moqués de chacun de leurs adversaires, faisant référence à plusieurs moments viraux de la NFL et à des actualités de la saison et de l’intersaison passées.

Les Chargers ne se sont pas épargnés non plus, ouvrant la vidéo avec un reçu littéral illustrant leur avance de 27-0 contre les Jaguars lors des séries éliminatoires de l’année dernière.

Oh, et un code QR a été montré dans le clip de l’entraîneur-chef des Raiders Josh McDaniels encaissant un bon de machine à sous pour le nouveau quart-arrière Jimmy Garoppolo. Ceux qui ont scanné le code ont été redirigés vers une page du site Web de l’équipe avec deux boutons pour les fans des Chargers et les fans des Raiders. En cliquant sur ce dernier bouton, les fans accèdent aux résultats de recherche Google pour « comment trouver un emploi ».

Aie.

L’Indianapolis… Cowboys ?

Les Titans du Tennessee ont demandé aux passants du centre-ville de Nashville d’identifier les logos de leurs adversaires de 2023.

Ça ne s’est pas bien passé pour ces gens.

L’assistant Google Maps dévoile le calendrier des Jets

La sensation virale @rainbolt, qui est capable d’identifier une région dans Google Maps simplement en voyant une image pendant 0,1 seconde, a aidé les Jets à dévoiler leur calendrier 2023 avec une touche. Les Jets ne lui ont montré que la moitié d’une photo d’une rue dans la ville respective d’un adversaire donné en noir et blanc.

Et encore …

Les ours et les cow-boys passent à la télévision aux heures de grande écoute

« The Bear » est un spectacle qui se déroule dans une sandwicherie au rythme effréné à Chicago. « Yellowstone » est une émission sur, eh bien, les Cowboys.

Mais alors que riffer sur ces émissions de streaming à succès a peut-être été un choix facile pour les Bears et les Cowboys de la NFL, les deux équipes de médias sociaux ont fait du bon travail avec leurs croisements, qui exciteront à coup sûr les fans des équipes et des émissions.

Peyton et le comité de planification de la fête

Les Broncos de Denver sont allés avec une autre vidéo de sortie de calendrier de style bureau, mais cette fois, le « patron » Peyton Manning a enrôlé l’actrice Angela Kinsey – oui, cette Angela – pour faire ce que son célèbre personnage de sitcom aimait le plus faire : diriger un comité de planification de fête.

La maison de retraite des Patriotes

Devin McCourty a été accueilli dans la « maison de retraite » des Patriots par plusieurs légendes de la Nouvelle-Angleterre, dont un autre retraité récent faisant une apparition dans la finale de la vidéo (son nom rime avec Shom Shrady).

Les Eagles recrutent de bons garçons

Les champions en titre de la NFC ne seront peut-être pas beaucoup les outsiders la saison prochaine, mais ils devaient encore montrer un peu d’amour à leurs propres chiens, y compris le chien Baloo de Jason Kelce annonçant le match revanche du Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City de Travis Kelce.

Les Lions, les commandants et les boucaniers reçoivent l’aide de l’IA

L’engouement pour l’intelligence artificielle a officiellement frappé la NFL. Les Buccaneers de Tampa Bay ont basé leur vidéo sur un script généré par l’IA, les commandants de Washington ont utilisé l’art généré par l’IA pour certaines de leurs annonces de jeu, et les Lions de Detroit ont même fait simuler par l’IA les voix de l’entraîneur-chef Dan Campbell et du directeur général Brad Holmes comme on les a vus jouer à Madden.

Spectacle de drones Vikings !

Dernier point mais non le moindre, les Vikings du Minnesota ont sauté sur la tendance des vidéos de drones à prise unique pour une sensation immersive à leur sortie de calendrier.

