Publication du calendrier de la NFL : Cinq facteurs clés que les joueurs et les entraîneurs recherchent

Il n’y a rien comme l’anticipation de la publication du calendrier de la NFL. Bien que les entraîneurs, les joueurs et les cadres connaissent leurs adversaires depuis la fin de la saison 2022, la ligue ne dévoile le chemin vers le Trophée Lombardi qu’à la mi-mai.

Le calendrier complet étant publié jeudi soir, je voulais partager un aperçu et une perspective sur la façon dont les joueurs et les entraîneurs évaluent le calendrier et ce qu’ils recherchent lorsqu’ils mettent enfin la main sur l’ardoise de la saison régulière.

C’est quand la semaine de congé ?

Chaque entraîneur-chef de la ligue recherche immédiatement le calendrier pour voir quand la pause obligatoire tombe sur le calendrier. Le positionnement de la semaine de congé dicte la façon dont les entraîneurs établiront leurs horaires d’entraînement, leurs plans d’installation et leurs calendriers de gestion de la charge pour mettre leurs équipes respectives en mesure de jouer leur meilleur football à l’avenir. Idéalement, la semaine de congé arrive la semaine 9 ou la semaine 10 pour diviser la saison régulière en deux et pour s’assurer que l’équipe évite une longue mouture pour commencer ou terminer la saison. De plus, le positionnement de l’exemption a une incidence sur la façon dont les entraîneurs alloueront leurs 14 entraînements rembourrés tout au long de l’année.

Du point de vue du développement des joueurs, la semaine de congé fournit à certaines équipes une date cible pour certains jeunes joueurs pour casser la rotation en tant que contributeurs potentiels. Étant donné que certains entraîneurs préfèrent effectuer des changements de quart-arrière avant la semaine de congé en raison des jours d’entraînement supplémentaires, la semaine de repos obligatoire est le moment idéal pour intégrer un jeune QB dans l’alignement.

Pour les joueurs, la semaine de congé est la pause qui leur permet de se reposer et de se ressourcer pour la poussée des séries éliminatoires. Le positionnement du bye permet aux joueurs de planifier correctement la mouture de type marathon de la saison pour s’assurer qu’ils sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes lorsque l’intensité augmente avant la course d’étirement.

Combien de matchs aux heures de grande écoute sont programmés ?

Peu importe leur âge ou leur niveau d’expérience, les joueurs adorent jouer à des jeux aux heures de grande écoute en raison de l’attention supplémentaire accordée aux émissions de renom. Qu’il s’agisse du match de football du lundi soir ou d’un match de démonstration du jeudi, du samedi ou du dimanche, la plupart des joueurs veulent jouer sur les plus grandes scènes pour impressionner leurs pairs, leur famille et leurs amis. Avec tous les regards rivés sur chaque match aux heures de grande écoute cette saison, les joueurs savent qu’une grande performance dans un match phare peut les aider à gagner le respect de leurs pairs tout en garantissant des votes sur les bulletins de vote du Pro Bowl et les listes All-Pro.

Pour les entraîneurs, la programmation des matchs aux heures de grande écoute entraîne des changements dans le processus de préparation alors qu’ils se préparent pour les semaines courtes et/ou les « mini » semaines de congé qui accompagnent le fait de jouer les jeudis, samedis et lundis. De plus, le positionnement des matchs aux heures de grande écoute peut conduire à une série de matchs sur une courte période qui oblige les entraîneurs à réorganiser leurs horaires d’entraînement pour gérer un étirement rigoureux qui pourrait faire ou défaire la saison de l’équipe.

La saison dernière, les Jaguars ont remporté trois matchs en 11 jours pour revenir en lice pour les séries éliminatoires au cours du dernier mois de la saison. Avec une planification et une préparation minutieuses, Doug Pederson a aidé ses Jaguars à trouver leur identité et à créer l’élan qui leur a permis de voler la division et de faire un peu de bruit dans le tournoi d’après-saison.

Comment se déroule la course d’étirement ?

Dans une ligue ultra-compétitive, les entraîneurs et les joueurs savent que les meilleures équipes jouent leur meilleur football au cours du dernier mois de la saison. Alors que les équipes tentent de créer une dynamique pour les séries éliminatoires, elles comprennent l’importance de gagner des matchs significatifs en novembre et décembre alors que les courses éliminatoires se réchauffent après les semaines de congé.

Dans cet esprit, les entraîneurs accordent une attention particulière aux adversaires inscrits au programme de la course d’étirement et à l’endroit où ces matchs clés sont joués. Bien que les entraîneurs fassent publiquement la promotion d’une philosophie « N’importe qui, n’importe quand, n’importe où », les entraîneurs astucieux savent quand et où vous jouez compte dans cette ligue. Jouer à Buffalo, Green Bay et Cincinnati diffère en décembre de septembre, et vous devez planifier en conséquence. De la météo au style de jeu, la différence subtile d’affronter des équipes par temps froid pourrait obliger les entraîneurs à travailler sur des plans de match alternatifs pendant le camp d’entraînement pour se préparer aux situations et aux circonstances.

Les joueurs et les entraîneurs jetteront également un coup d’œil au dernier mois de la saison pour voir s’il y a des chances pour l’équipe de créer un élan contre des adversaires plus faibles avant les séries éliminatoires. Bien qu’il n’y ait pas de victoires « faciles » au calendrier, toutes les équipes ne sont pas créées égales, et remporter quelques victoires en novembre/décembre pourrait faire la différence pour se qualifier pour les séries éliminatoires ou pour obtenir une tête de série dans le tournoi.

Quels sont les jeux du « bâton de mesure » ?

Chaque entraîneur désigne quelques matchs du calendrier comme des concours de «bâton de mesure» en raison de la stature de l’adversaire en tant qu’équipe d’élite de la ligue. Ces concours donnent aux entraîneurs une idée de la position de l’équipe dans l’ordre hiérarchique de la ligue tout en révélant les forces et les faiblesses de l’équipe.

Pour les équipes aspirantes aux séries éliminatoires en particulier, ces affrontements contre les « élites » peuvent servir de booster de confiance car les joueurs et les entraîneurs considèrent leur performance comme un test décisif qui révèle leur légitimité en tant que prétendants. Bien que la victoire soit le but ultime, la performance apporte à chacun un peu de clarté sur l’écart entre les bonnes et les grandes équipes de cette ligue.

De plus, les jeux de « mesure » permettent aux entraîneurs d’évaluer les progrès de leur équipe à différents moments de la saison pour déterminer si l’équipe évolue dans la bonne direction en fonction du plan à long terme.

A quand les matchs de division ?

Bien que les équipes accrochent rarement des bannières pour les championnats de division, les entraîneurs font souvent de la victoire de la division l’objectif n ° 1 de l’équipe au camp d’entraînement. En tant que championne de division, l’équipe gagne automatiquement une place en séries éliminatoires et est garantie d’un match à domicile dans la ronde des jokers.

Compte tenu de l’importance de gagner la division et des avantages associés, les entraîneurs veulent savoir quand ces batailles tombent sur le calendrier et s’il y a des bizarreries dans le calendrier « à domicile » avec les ennemis de la division. De plus, les entraîneurs veulent voir combien d’adversaires divisionnaires sont inclus dans la course d’étirement, compte tenu de la familiarité et de l’intensité accrue de ces matchs.

Les compétitions divisionnaires étant si importantes, les entraîneurs encercleront rapidement leurs matchs de rivalité sur le calendrier alors qu’ils finaliseront leurs plans de préparation pour la saison.

Bucky Brooks est analyste NFL pour FOX Sports. Il apparaît régulièrement sur « Speak For Yourself » et décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast « Moving the Sticks ». Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.

