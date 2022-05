Publication des prévisions météorologiques estivales d’AccuWeather pour le Canada

Alors que les communautés de l’Ontario et du Québec ramassent les morceaux à la suite d’une tempête meurtrière qui a laissé des milliers de personnes sans électricité, de nouvelles prévisions d’AccuWeather révèlent que le temps humide et chaud devrait se poursuivre dans la région au cours de la saison estivale.

Selon le météorologue principal d’AccuWeather, Brett Anderson, une partie de l’est du Canada, allant du centre et du sud de l’Ontario à l’ouest et au sud du Québec, pourrait connaître des niveaux de précipitations supérieurs à la normale pendant l’été. La région devrait également connaître des niveaux d’activité orageuse supérieurs à la moyenne, a-t-il déclaré.

“Cet été pourrait être chargé en termes d’orages violents, en particulier du corridor Windsor-Toronto-Ottawa”, a déclaré Anderson dans le cadre d’une analyse de la société de prévision météorologique.

En fait, plusieurs régions du pays, dont la Colombie-Britannique et les provinces maritimes du Canada, devraient également connaître des conditions plus humides que la normale cet été, selon les prévisions estivales annuelles d’AccuWeather publiées mardi.

On s’attend à ce que La Nina, un phénomène climatologique, joue un rôle important dans le contrôle des régions du Canada qui connaîtront une augmentation des précipitations. Le modèle climatique est causé par une baisse des températures de surface de la mer dans certaines parties de l’océan Pacifique sur de longues périodes. Cela a un impact sur l’orientation et la position du courant-jet nord, qui, à son tour, affecte les niveaux de précipitations.

Une augmentation de l’humidité en Ontario et au Québec entraînera également des niveaux d’humidité plus élevés dans la région, a déclaré Anderson, faisant référence à de plus grandes quantités de vapeur d’eau dans l’air. Des niveaux d’humidité plus élevés aideront également ces zones à retenir une partie de la chaleur qu’elles rencontrent, car l’air ne peut pas se refroidir aussi rapidement que s’il était sec.

“L’augmentation de l’humidité conduira à des nuits plus chaudes par rapport à la normale, tandis que les températures pendant la journée seront plus proches de la normale”, a déclaré Anderson.

Les effets d’une humidité plus élevée deviennent particulièrement prononcés dans les grandes villes, qui emprisonnent généralement plus de chaleur en raison de la quantité de trottoirs et de bâtiments existants, qui sont lents à libérer de la chaleur. Le bon côté, cependant, est que les niveaux de précipitations plus élevés qui sont également attendus réduiront les risques de sécheresse et d’incendies de forêt dans la région.

CONDITIONS PLUS HUMIDES ATTENDUES DANS L’OUEST

Selon les prévisions estivales d’AccuWeather, certaines régions de la Colombie-Britannique devraient également connaître plus de précipitations que d’habitude.

“Il fera plus humide que la normale dans la partie nord de la province avec des précipitations proches de la normale attendues dans la partie sud”, a déclaré Anderson.

L’Ouest canadien a tendance à être la région la plus touchée par La Nina, a déclaré le météorologue. Cet été, le courant-jet devrait apporter plus d’humidité sur certaines parties de l’Ouest canadien, ce qui réduira les risques de développement d’incendies de forêt dans la région.

“Compte tenu des conditions actuelles et des téléconnexions qui devraient être en place, nous pourrions assister à une réduction de l’activité des incendies cette année, en particulier par rapport à l’été dernier”, a déclaré Anderson.

Les températures devraient baisser cette année par rapport aux conditions de chaleur torride signalées en 2021, a déclaré Anderson. L’été dernier, les Canadiens ont connu des températures record en juin 2021. Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a battu le record de la température la plus élevée trois jours de suite, établissant un sommet historique de 49,6 °C le 29 juin.

Cette année, les résidents peuvent s’attendre à ce que les températures soient plus près de la normale dans la majeure partie de la Colombie-Britannique. À Vancouver, par exemple, des températures d’environ 21 à 22 °C sont considérées comme courantes de la mi-juillet à la fin juillet.

De plus, les rivières et les ruisseaux couleront probablement aux niveaux normaux ou juste au-dessus. L’eau de ruissellement fondant des couches de neige sur les montagnes voisines finira par se retrouver dans les rivières et les ruisseaux, ce qui aidera l’eau à continuer de couler vers différentes parties de la province, a déclaré Anderson.

PRAIRIES SUJETTES AUX SÉCHERESSES ET AUX FEUX DE FORÊT

Contrairement à l’Ouest canadien, les provinces des Prairies devraient voir les conditions sèches apparues à la mi-mai se poursuivre pendant l’été.

“La grave sécheresse continue et qui s’aggrave dans le sud de l’Alberta et le sud-ouest de la Saskatchewan alimentera probablement la chaleur tout au long de l’été”, a déclaré Anderson.

Les données du Canadian Drought Monitor indiquent des conditions plus sèches que la normale dans les régions les plus au sud de l’Alberta et de la Saskatchewan. Le sud de l’Alberta, en particulier, continue de faire face à des conditions de sécheresse extrême.

Selon Anderson, ces conditions persistantes entraîneront probablement une hausse des températures dans des villes comme Calgary et Regina, entraînant un été plus chaud que d’habitude.

Une augmentation des températures, combinée à un sol sec, ouvre également la voie à l’émergence d’incendies de forêt, a déclaré Anderson. Lorsque le sol est sec, il est plus facile pour la chaleur du soleil d’être renvoyée dans l’atmosphère. Le résultat est des températures encore plus élevées, peut-être plusieurs degrés au-dessus de ce qu’elles auraient été si le sol était humide.

“Ces conditions sèches et chaudes entraîneront probablement un risque plus élevé de grands incendies qui se propagent rapidement dans le sud des Prairies”, a déclaré Anderson.

Le sol dans certaines parties du sud du Manitoba et du sud-est de la Saskatchewan restera humide grâce au débordement des rivières à la suite des récentes tempêtes. Cela aidera à réduire certains des risques associés à des températures plus élevées et au développement d’incendies de forêt, a déclaré Anderson. Cependant, ces conditions plus humides ne devraient pas durer tout l’été.

“Les conditions peuvent devenir plus sèches et plus chaudes pendant la seconde moitié de l’été à mesure que le sol s’assèche”, a-t-il déclaré.

HUMIDITÉ SUR LA CÔTE EST DU CANADA

Selon AccuWeather, les habitants des provinces maritimes du Canada peuvent s’attendre à des conditions humides cet été, avec des températures de l’eau plus chaudes susceptibles d’entraîner des températures de l’air plus chaudes tout au long de la saison.

“Je m’attends à ce que la température de l’eau soit en moyenne d’environ [1 to 2 C] au-dessus de la normale dans l’Atlantique, au large des côtes de la Nouvelle-Écosse », a déclaré Anderson. « Cela aura une influence de réchauffement et d’humidité plus élevée sur la région environnante, surtout la nuit.

Le météorologue souligne également les tendances préoccupantes autour de l’activité tropicale dans la région. Des températures de l’eau supérieures à la moyenne dans l’océan Atlantique peuvent entraîner un risque accru qu’un système tropical touche la base du Canada atlantique. Il y a déjà eu des rapports d’une saison des ouragans très active dans le bassin atlantique cette année qui devrait avoir lieu pendant l’été et le début de l’automne.

Cela survient alors que l’été météorologique doit commencer le 1er juin. Le début officiel de l’été, autrement connu sous le nom de solstice d’été, commence le 21 juin.