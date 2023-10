Publication des éléments de l’expérience de match de basket-ball masculin de Virginia Tech 2023-24

En prévision de la prochaine campagne de basket-ball masculin de Virginia Tech, les fans peuvent s’attendre à des matchs à domicile au Carilion Clinic Court du Cassell Coliseum avec du plaisir en dehors du terrain qui comprend divers éléments de divertissement.

Vous cherchez des billets pour les matchs de cette année ? Nous avons ce qu’il vous faut avec des billets pour un jeu unique, des packs de 4 fans et des billets de groupe.

Découvrez ci-dessous les points forts de l’expérience des fans 2023-24 et reportez-vous au Guide des fans du Colisée Cassell pour plus d’informations.







Souvenirs marron et orange

Les fans peuvent profiter d’opportunités uniques dans les coulisses du Virginia Tech Men’s Basketball en achetant Maroon & Orange Memories cette saison. Les expériences disponibles incluent jouer à « Enter Sandman » avant l’alerte, regarder les Hokies s’échauffer depuis les coulisses pendant l’avant-match, afficher des messages sur le tableau vidéo et bien plus encore. Cliquez ici pour les voir tous à partir du vendredi 20 octobre à 14 h HE.







Promotions

Les fans sont invités à profiter de cadeaux gratuits et de jeux thématiques tout au long de la saison ! Voir ci-dessous pour les faits saillants et Cliquez ici pour la liste promotionnelle complète.

15 novembre : Reconnaissance militaire

19 novembre : Hoop-la pour les Hokies

9 décembre : Soirée des années 70

16 décembre : Journée de prise de contrôle des enfants

21 décembre : C’est la maison pour les vacances

13 janvier : jeu Shoes4Hope

27 janvier : Jeu #LOVE

9 mars : Journée des seniors

De plus, les fans sont encouragés à participer à des colorations tout au long de la saison, y compris deux matchs en collaboration avec le Sénat des étudiants de premier cycle. Les chemises seront bientôt disponibles. Hokie Effect est un programme du Sénat des étudiants de premier cycle (USS) qui conçoit et vend des chemises spirituelles pour les matchs de football et de basket-ball à Virginia Tech. Les jeux Hokie Effect encouragent les supporters à porter une certaine couleur afin de montrer l’esprit de l’école et de créer un effet de couleur global dans tout le stade. La meilleure façon d’y parvenir est de porter le t-shirt Hokie Effect conçu spécifiquement pour ce jeu.

L’achat d’une seule chemise Hokie Effect aide à financer les initiatives des étudiants-athlètes, le gouvernement des étudiants de premier cycle et, pour les années universitaires 2023-2024, le Fonds d’urgence pour les étudiants.

Divertissement à la mi-temps

Le basket-ball masculin Tech accueille une poignée d’actes passionnants à la mi-temps au cours de la saison 2023-24 pour le plus grand plaisir des fans. Voir ci-dessous pour le calendrier* et marquez votre calendrier pour votre favori !

19 novembre : Air Elite Dunkers

3 décembre : Derby de couches Virginia529

23 janvier : Panda roux

29 janvier : L’incroyable Sladek

2 mars : Les chiens sont devenus fous

*Horaire sujet à changement.

Billets pour un seul match

Les billets pour un jeu unique, les Fan 4-Packs et d’autres offres pour un jeu unique sont disponibles pour une durée limitée uniquement pour certains jeux. Comme annoncé précédemment, tous les matchs de conférence à domicile, à l’exception des matchs de pause contre Clemson et Miami, sont complets. Découvrez les forfaits spéciaux et les offres de jeu unique ici.

Virginia Tech Athletics propose des billets à prix réduit à tous les groupes pour certains matchs de basket-ball masculin. Que vous ameniez des groupes de jeunes, des clients, des équipes ou des amis, nous serions ravis de vous avoir avec nous pour encourager les Hokies ! Inscrivez-vous pour en savoir plus.







Parking

Le stationnement sur le campus est payant jusqu’à 22 heures, du lundi au vendredi. Les visiteurs doivent payer leur stationnement pendant ces heures via l’application ParkMobile ou le bureau des services de stationnement en ligne ou en personne pendant les heures de bureau. Le lot 1 nécessite une carte de stationnement. Les visiteurs n’auront pas besoin d’utiliser ParkMobile pour le lot 1. D’autres terrains publics vous obligeront à payer le stationnement via ParkMobile.







Détecteurs de métaux

Dans le cadre de l’engagement de Virginia Tech à assurer la sécurité et à fournir un environnement sécurisé à tous les participants, des portiques de détection de métaux seront mis en œuvre lors de tous les événements sportifs de Virginia Tech. Pour plus d’informations, cliquez ici.







Politique relative aux sacs transparents

Tous les fans sont priés de se conformer à la politique relative aux sacs transparents de Virginia Tech Athletics, qui permet une expérience meilleure et plus rapide aux portes et sert de mesure de sécurité publique. Mise à jour à l’automne 2023, y compris les sacs à main qui ne sont plus admis, la politique est disponible ici pour les fans avant de visiter le Cassell Coliseum.







Billets mobiles

Les fans participant au Virginia Tech Men’s Basketball devraient continuer à utiliser des billets mobiles pour la saison 2023-24. Les fans sont encouragés à accéder et à gérer leurs billets dans l’application mobile HokieSports. Se référer au page Web des billets mobiles pour des informations complémentaires.







Lieu sans numéraire

Dans le but de réduire les points de contact et d’augmenter la rapidité du service, tous les stands de concession et la vente de billets au Cassell Coliseum se font sans espèces. Ceux qui n’ont pas de carte de crédit, de carte de débit, etc. peuvent acheter une carte-cadeau (d’une valeur de 25 $, 50 $, 100 $, 200 $) à la librairie située entre les sections 4 et 6. De plus, il n’y a pas de guichet automatique à Cassell. Colisée.







Concessions

Les fans peuvent déguster de délicieux plats au Cassell Coliseum sur différents stands autour du hall. Les éléments de menu et les stands en vedette sont répertoriés ci-dessous.* Pour rappel, toutes les ventes se font sans numéraire.







Menu Basket-ball 2023-24 :

Bonbons 4,25 $

Cacahuètes Whitley 4,25 $

Eau 3,50 $

Soda 3,50$







Burgers et bières

Burger/Cheeseburger avec chips Ranch Kettle 10 $

Maïs soufflé souvenir 8,50 $

Bière 10$/11$







Hokie-Express

Hot-Dog 3,50 $

Nachos 3,50 $

Bretzels 6,00 $

Maïs soufflé 3,50 $







Tache de tranche

Pizza personnelle au poulet Buffalo 12 $

Pizza personnelle au pepperoni 11 $

Pizza au fromage personnelle 11 $

Bière 10$/11$







Rue principale Q

Sandwich BBQ avec chips Ranch Kettle 12 $

Macaroni au fromage BBQ 11 $

Hokie Hefe Brat avec chips Kettle 12 $

Maïs soufflé souvenir 8,50 $

Bière 10$/11$







Grande Ourse

Filets de poulet avec chips Ranch Kettle 12 $

Hot-Dog 3,50 $

Maïs soufflé 3,50 $

Bière 10$/11$







Stand de concession 12

Broyeur de poitrine avec chips Ranch Kettle 14 $

Hokie Hefe Brat avec chips de bouilloire 12 $

Maïs soufflé souvenir 8,50 $

Beignets au sucre et à la cannelle 6 $

Bière 10$/11$

*Menu, prix et disponibilités sujets à changement.