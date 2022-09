La GRC de Kelowna a publié des photos de deux personnes soupçonnées d’avoir agressé le centre-ville le mois dernier.

Le 18 août, vers 21 h 30, la GRC a trouvé une femme rue Mill et avenue Bernard saignant abondamment d’une blessure au bras. Elle n’a pas été en mesure de fournir aux agents des détails sur la façon dont elle a été blessée. Elle a été soignée sur place pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, puis transportée à l’hôpital.

La vidéosurveillance a montré qu’une altercation antérieure s’était produite entre la femme blessée et deux autres femmes peut-être connues de la victime. Un homme était également avec les deux femmes lors de l’incident.

« La GRC de Kelowna aimerait l’aide du public pour identifier les personnes impliquées afin de comprendre ce qui s’est passé la nuit du 18 août », a déclaré le gendarme. Mike. Della-Paolera, chargée des relations avec les médias.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la ligne non urgente de la GRC au (250) 762-3300 et le dossier de référence 2022-52127, ou de contacter Central Okanagan Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS (8477).

La GRC de Kelowna est à la recherche de deux suspects en lien avec une agression survenue le 18 août 2022. (Photo/GRC)

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

agressionKelownaGRC