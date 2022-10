Publication de l’enregistrement d’une réunion de la GRC qui a déclenché des allégations d’ingérence politique

La GRC a finalement publié un enregistrement d’une réunion téléphonique controversée au cours de laquelle le chef de la GRC habille le personnel en Nouvelle-Écosse pour les communications à la suite des massacres dans la province.

La réunion, qui s’est tenue quelques jours après la fusillade de masse, a été au centre d’accusations selon lesquelles le bureau du premier ministre et alors ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, s’est ingéré politiquement dans les opérations de la GRC afin de profiter à la législation sur les armes à feu du gouvernement libéral.

Quatre membres de la GRC de la Nouvelle-Écosse ont témoigné devant la Commission des pertes massives que la commissaire Brenda Lucki a réprimandé le personnel lors de la réunion du 28 avril 2020 pour ne pas avoir inclus d’informations sur les marques et les modèles des armes qui ont été utilisées lors des meurtres des 18 et 19 avril. cette année.

Alors que la controverse sur les commentaires couvait depuis des mois, ce n’est qu’en septembre que le mot d’un éventuel enregistrement a émergé à la commission. L’enregistrement, réalisé par Dan Brien, directeur des relations avec les médias de la GRC, aurait été supprimé de son téléphone.

Mais il a ensuite été récupéré et rendu public jeudi par la commission.

La demande provient du bureau du ministre

Lucki dit dans l’enregistrement, “c’était une demande que j’ai reçue, euh, du bureau du ministre” et qu’elle a dit au ministre que l’information serait divulguée, mais ce n’était pas le cas.

Lucki a précédemment déclaré que Blair ne lui avait jamais ordonné ni ordonné de divulguer les marques et les modèles des armes à feu.

“Est-ce que quelqu’un se rend compte de ce qui se passe dans le monde des armes de poing et des armes à feu en ce moment?” dit Lucki lors de la réunion. “Le fait qu’ils soient en train d’essayer de faire adopter une législation, le fait que cette législation est censée aider la police et le fait que le très peu d’informations que j’ai demandé à mettre dans des notes d’allocution vers 11h30 ce matin… n’a pas pu être logé ?”

“Alors, est-ce que quelqu’un se demande pourquoi je me sens frustré, comme si je n’étais pas entendu, ce qui me fait me sentir irrespectueux? … Ou est-ce juste – suis-je trop sensible?”

Elle poursuit en disant qu’elle se sent “mal” d’avoir eu la conversation parce qu’elle ne veut pas que les autres membres du personnel se sentent mal.

“Mais … c’est décourageant pour moi d’essayer de gérer notre GRC, qui est plus grande que la Nouvelle-Écosse, euh, et d’essayer au moins de donner au Premier ministre un peu d’information avant qu’il ne l’entende aux nouvelles.”

Excuses au premier ministre

Lucki dit également qu’on lui avait promis une chronologie des événements lors des massacres ainsi qu’une carte pour le ministre et le Premier ministre, mais qu’elle ne l’a pas reçue à temps.

“Je me suis excusée auprès du ministre, j’attends que le Premier ministre m’appelle pour que je puisse m’excuser”, dit-elle.

“J’ai déjà une demande dans mon téléphone indiquant que le ministre veut me parler, et je sais exactement de quoi il s’agira. Et … je ne peux pas dire grand-chose sauf que, encore une fois, j’ai laissé tomber la balle. Alors ça va être la quatrième fois que je vais lui dire ça.”

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement n’avait exercé aucune pression « indue » sur la GRC.