Publication de l’enregistrement de l’appel d’urgence au 911 du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin

il y a 3 heures

Les autorités ont publié l’appel téléphonique d’urgence qui a conduit à l’admission du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à l’hôpital le jour du Nouvel An.

Le retard de M. Austin à informer ses collègues et la Maison Blanche de son cancer et de ses complications chirurgicales a déclenché un tollé politique et des enquêtes.