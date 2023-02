Publication de l’aperçu 1 du développeur Android 14

Google a publié le premier aperçu pour les développeurs d’Android 14 et il apporte notre tout premier aperçu de la prochaine version du système d’exploitation. Nous voyons également un nouveau design de logo qui semble s’inspirer des patchs de la mission spatiale de la NASA. Android 14 se concentrera sur l’optimisation du traitement en arrière-plan pour assurer une consommation optimale des ressources et une meilleure autonomie de la batterie.

La nouvelle version du système d’exploitation est conçue pour les tablettes et les pliables. Google affirme qu’Android 14 “s’appuie sur le travail effectué dans Android 12L et Android 13 pour prendre en charge les tablettes et les facteurs de forme pliables”, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à encore plus d’optimisations pour les appareils à grand écran.

La sécurité est un facteur important de chaque nouvelle version d’Android et la version 14 bloquera l’installation/le chargement latéral des anciennes applications Android qui ciblent les anciennes versions du système d’exploitation. Pour être plus précis – Android 14 ne vous permettra pas d’installer des applications avec une targetSdkVersion inférieure au niveau 23 qui correspond à Android 6.

Google apporte également une tonne d’améliorations de sécurité au niveau du système, notamment des récepteurs d’exécution et un chargement de code dynamique en lecture seule pour empêcher toute possibilité d’injection de code. La prise en charge de Credential Manager et Passkey est également intégrée pour faciliter l’authentification et la gestion des mots de passe.

Android 14 sera livré avec une fonctionnalité d’accessibilité soignée appelée mise à l’échelle non linéaire des polices. Les utilisateurs pourront mettre à l’échelle les polices système à 200 % et le système d’exploitation appliquera également une mise à l’échelle spécifique pour les éléments de texte de sous-menu plus petits. Android 14 offrira également de nouvelles options de personnalisation qui s’appuient sur les efforts vus dans la conception Material You introduite dans Android 12.







Mise à l’échelle non linéaire des polices Android 14

Android 14 Developer Preview 2 devrait sortir en mars et Google continuera à publier de nouvelles versions de développeur chaque mois jusqu’en juillet, date à laquelle nous pouvons nous attendre à la deuxième version stable d’Android 14, suivie de la version prête pour le consommateur vers août/septembre.

Android 14 DP 1 est compatible avec les Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Vous pouvez vous diriger vers le portail officiel des développeurs Android pour télécharger l’image système de votre appareil spécifique.

Source