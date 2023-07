Publication de la nouvelle liste des classements mondiaux de la FIFA ; L’Inde obtient une place dans le Top 100

Au total, 62 matches ont été disputés depuis la dernière édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola en juin, dont 25 matches de la compétition finale de la Gold Cup de la CONCACAF. Les 37 autres matches étaient de la Coupe SAFF (AFC) et de la Coupe COSAFA (CAF), deux tournois considérés comme des compétitions amicales aux fins du classement FIFA.

Il n’y a aucun changement dans le top dix, composé uniquement d’équipes européennes et sud-américaines. L’Argentine (1ère), vainqueur de la Coupe du monde, reste en tête du peloton, les deux autres places du podium étant occupées par la France (2e) et le Brésil (3e), suivis de près par l’Angleterre (4e), la Belgique (5e) et la Croatie (6e).

Cependant, d’autres équipes frappent à la porte du top dix. Éliminés en demi-finale de la Gold Cup, les États-Unis (11e) ont raté une occasion de percer dans le peloton de tête, et ils ont désormais aussi le Mexique (12e, plus 2) sur leurs talons après le triomphe d’El Tri dans la même compétition. La progression du Mexique signifie que la Suisse (13e, moins 1) et le Maroc (14e, moins 1) ont tous deux perdu une place.

Le Panama, finaliste de la Gold Cup (45e, plus 12), a gagné 12 places dans le classement, réalisant la plus forte progression de toute cette période. En atteignant le dernier carré de la Gold Cup, la Jamaïque (58e, plus 5) a elle aussi bien progressé.

Cependant, ce n’était pas le cas pour les quarts de finalistes vaincus. Le Costa Rica (46e, moins 4) a perdu quatre places, tandis que le Guatemala (107e, plus 9) a fait un bond surprenant de neuf places.

Les tournois d’Asie (Coupe SAFF) et d’Afrique (Coupe COSAFA) ont eu très peu d’impact sur le classement, bien que trois des équipes participantes – le Koweït (137e, plus 4), le Bangladesh (189e, plus 3) et le Malawi (123e, plus 3) – aient fait quelques progrès. Les deux vainqueurs du tournoi – l’Inde (99e, plus 1) et la Zambie (84e) – ont gagné des points mais ont peu ou pas progressé dans le classement.

Enfin, il y a quelques ascensions notables pour les équipes dans le bas du classement, comme les îles Caïmans (193e, plus 4), Gibraltar (198e, plus 4), Aruba (199e, plus 4) et le Liechtenstein (200e, plus 4).

Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 21 septembre 2023.