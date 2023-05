Publication de la liste riche du Royaume-Uni ; L’optimisme du plafond de la dette américaine pousse le Nikkei à son plus haut niveau depuis 33 ans – Business Live

La famille milliardaire Hinduja est en tête de la liste des riches du Sunday Times pour la deuxième année consécutive, sa fortune ayant bondi de plus de 6 milliards de livres sterling l’année dernière.

L’évaluation annuelle des personnes les plus riches du Royaume-Uni, qui vient d’être publiée, a révélé que Gopi Hindouja et sa famille, derrière le conglomérat indien Hindouja Groupesont les plus riches de Grande-Bretagne.

Cela survient quelques jours seulement après la mort du frère de M. Hinduja, Sri.

Les Hindujas ont été suivis par Sir Jim Ratcliffele patron de la société chimique INEOS, qui est désormais candidat à la prise de contrôle de Manchester United.

Mais pour la première fois en 14 ans, le nombre de milliardaires sur la liste a baissé, de six à 171.

Il s’agit de la première baisse maximale depuis la crise financière de 2007-2008, après les fortes chutes des marchés internationaux l’année dernière.

Cependant, ceux dont la richesse s’élevait à au moins 8 chiffres sont devenus encore plus riches. Le montant de la richesse partagée par les milliardaires britanniques a grimpé à 683,8 milliards de livres sterling, soit près de 31 milliards de livres sterling de plus que l’an dernier.

Mais, avec une inflation à deux chiffres, cette hausse de 4,5 % représente une baisse en termes réels.

Le Sunday Times, qui pèse les portefeuilles des riches depuis de nombreuses années, rapporte que le boom est terminé :

La liste riche a mis à nu un âge d’or pour les plus frappés de Grande-Bretagne depuis plus d’une décennie. Chaque année, le nombre de milliardaires augmentait. Chaque année, leur fortune montait toujours plus haut. La question n’était pas de savoir si le boom prendrait fin, mais quand – et ce que cela signifierait pour le reste d’entre nous. Ce moment est venu. La fête est finie et il est temps de se dégriser.

« Des années d’argent bon marché et bon marché ont augmenté la valeur de nos entreprises et facilité leur expansion », a déclaré un détaillant milliardaire anonyme qui a vu sa richesse réduite dans la Rich List de cette année.

« Beaucoup d’entre nous s’en sont très bien sortis. La récession ne s’est jamais manifestée et je ne pense pas qu’elle le fera. Il est temps pour tout le monde de se remettre au travail, de baisser la tête et d’être franchement un peu plus sensé.