Publication de Desis Slam pour avoir affirmé que Kim Kardashian avait mis des anneaux de nez ‘tendance’

Kim Kardashian a souvent été critiquée pour son appropriation culturelle. Elle a irrité Desis en 2020 après avoir porté des bracelets en or et un maang tika sans aucune mention des racines culturelles de ces ornements. Auparavant, elle a été accusée de s’approprier la culture japonaise et les coiffures noires. L’année dernière, les choses se sont réchauffées sur les réseaux sociaux après qu’elle ait porté une paire de boucles d’oreilles “Om”. Plus tôt cette année, elle et sa fille North West portaient des anneaux de nez à la Desi nath à la Fashion Week parisienne.

Maintenant, la chanteuse pop Lizzo a porté un anneau de nez similaire aux VMA, et une publication a attribué la “tendance” à Kim Kardashian. “Lizzo suit la tendance établie par Kim Kardashian et sa fille North West”, écrit la publication. Desis a largement critiqué cette décision. Bien que la publication mentionne que les anneaux de nez sont une tradition en Inde depuis des siècles, ils déclarent que la «tendance» a été établie par Kardashian a suscité Desis sur Twitter.

Les femmes en Inde les portent depuis avant le 6ème siècle. pic.twitter.com/bVycAE2PY9 – M (@canudoone) 31 août 2022

Je pense que les gens doivent comprendre que le problème ici n’est pas Lizzo mais le fait que le Daily Mail a dit que c’est une “tendance établie par Kim Kardashian” parce qu’elle n’a rien fait de tel. https://t.co/Wqz7qIyS5R — শাহান | شاہان ️‍ (@Shah_Hussain99) 3 septembre 2022

Ce sont les mêmes personnes quand ils se moquent des gens qui pratiquent leur culture n’a-t-elle pas (kim) dit que les aliments indiens sont dégoûtants et ici elle essaie de s’intégrer https://t.co/H4kr90mv8h – Un gars au hasard (@Disxhant) 4 septembre 2022

Certains d’entre vous doivent arrêter avec cette merde comme K * m et sa fille n’ont pas inventé cette «tendance», c’est un accessoire traditionnel porté par les femmes indiennes, pas une déclaration de mode créée par une star de télé-réalité et son enfant https://t.co/qi5fpdmUX0 – Zoé (@lilisburitto) 3 septembre 2022

quand desis porte des anneaux / clous de nez, c’est non civilisé et non professionnel, mais quand ils le font, c’est une tendance qui ne peut pas surpasser le faiseur https://t.co/2S7S0ucixB – f⁷ (@fvckbts) 2 septembre 2022

Les femmes sud-asiatiques portent l’anneau de nez depuis des siècles, et je suis à peu près sûr que les femmes africaines aussi, mais non c’est Kim (je ne sais pas quoi penser de Lizzo dans ce cas) qui sont apparemment des créateurs de tendances. Bravo, Daily Mail ! https://t.co/E0kEoyxqVg — Bibz (@Bibz_14) 2 septembre 2022

La plupart n’étaient pas sûrs de la place de Lizzo dans la conversation, car des anneaux de nez ont également été portés par certaines tribus africaines. La plupart de la colère des médias sociaux était dirigée contre la publication pour avoir laissé entendre que la «tendance» avait été établie par Kardashian et sa fille.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici