Hina Khan a récemment participé au sommet du G20 à Srinagar. En rentrant de l’aéroport, l’actrice était accompagnée de son petit ami Rocky Jaiswal. L’actrice a été vue en train de se livrer à un PDA en marchant vers sa voiture et des internautes ont critiqué l’actrice.

Jeudi, un compte de paparazzi a partagé une vidéo de Hina Khan revenant à Mumbai en provenance de Srinagar. Dans la vidéo, l’actrice a été vue tenant la main de son beau Rocky Jaiswal et alors qu’ils se dirigeaient vers leur voiture, l’actrice a été vue en train de se serrer la bouche avec lui. L’actrice a été vue vêtue d’un manteau formel noir et d’un jean bleu tandis que Rocky a été vue portant un t-shirt et un pantalon noirs décontractés.









Les internautes ont critiqué l’actrice pour PDA à l’aéroport. L’un des commentaires lisait, « baiser rapide ki kya zarurat thi. » Un autre a écrit : « public ke saamne toh sharam karlo ». Un autre a écrit: « Montrez-vous et vérifiez ensuite s’il a été capturé par l’appareil photo ou non. Ils l’avaient déjà prévu. Un autre a écrit, « kuch bhi. paps ko bulao ou sapin janbujke titres bnane k mensonge baiser kr lo. Schéma Achi h

news me bne rehne ki (appelez paps puis embrassez-vous délibérément pour faire les gros titres. Joli plan pour rester dans l’actualité).

L’année dernière, les rumeurs de rupture de Hina Khan et Rocky Jaiswal ont fait la une des journaux. Cependant, l’actrice a précisé plus tard et a déclaré: « Il y avait quelques articles sur les rumeurs de rupture. Mais non! Il n’y a rien de tel; ma vie amoureuse est merveilleuse. Dieu a été bon. Mais toi, que faire, je savais que cela arriverait.

Hina Khan est une actrice populaire connue pour son rôle d’Akshara dans la série télévisée Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. L’actrice a également participé à l’émission de télé-réalité Bigg Boss 11 de Salman Khan et bien qu’elle ait perdu le trophée, l’actrice a conquis les cœurs avec sa confiance et sa forte personnalité. L’actrice a également joué dans des films comme Unlock et Hacked.

Lire la vidéo virale : Hina Khan exhibe son corps sexy et tonique alors qu’elle pratique le yoga aérien en soutien-gorge de sport et en collants