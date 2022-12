Les résidents de la région sont invités à se joindre à la paroisse St. Patrick de Yorkville pour une soirée de musique festive commençant à 19 h le jeudi 15 décembre. « The Music of Christmas » mettra en vedette le St. Patrick Choir, les groupes de louange et d’adoration et plus .

Visite stpatrickyorkville.org/noelenvoyez un courriel à info@stpatrickyorkville.org ou appelez le 630-553-6671 pour plus d’informations.