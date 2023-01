Public Image Ltd de John Lydon concourt pour représenter l’Irlande à l’Eurovision

Public Image Ltd, le groupe post-punk formé par John Lydon à la suite de la disparition des Sex Pistols, concourra pour représenter l’Irlande au concours Eurovision de la chanson de cette année.

Lydon est né à Londres de parents irlandais et détient un passeport irlandais en plus de la citoyenneté américaine. Il avait précédemment déclaré au magazine Vice : « Je me considère avant tout comme britannique. Quand mes parents sont arrivés d’Irlande, ils sont devenus intrinsèquement anglais de la classe ouvrière. [I’m] la vraie classe ouvrière londonienne.

Le groupe, AKA PiL, a soumis la chanson Hawaii, une lettre d’amour à la femme de Lydon, Nora Forster, qui vit avec la maladie d’Alzheimer. Le groupe l’a décrit comme “une chanson d’amour pensive, personnelle mais universelle qui résonnera avec beaucoup”, et l’interprétera – aux côtés des autres espoirs irlandais de l’Eurovision – pendant la chaleur pour déterminer le concurrent national lors du Late Late Show le 3 février.

“Il est dédié à tous ceux qui traversent des moments difficiles sur le chemin de la vie, avec la personne dont ils se soucient le plus”, a déclaré Lydon dans un communiqué. “C’est aussi un message d’espoir qu’en fin de compte l’amour vainc tout.”

Hawaii est en streaming maintenant et sortira sur un vinyle 7 pouces en édition limitée plus tard dans l’année.

Public Image Ltd : Hawaï – vidéo

Le groupe, formé en 1978, est l’un des six prétendants en lice pour l’Irlande, aux côtés du balladeer du comté de Donegal ADGY (AKA Andrew Carr), du jeune auteur-compositeur Leitir Meailláin Connolly (AKA Jennifer Connolly), du groupe de Dublin Wild Youth, de la star indie-pop de Dublin. Leila Jane et le duo de rap Longford K Muni et ND.

L’Irlande s’est qualifiée pour la dernière fois pour la finale de l’Eurovision en 2018, lorsque Ryan O’Shaughnessy a terminé à la 16e place. Cependant, avec sept gagnants et 18 classements parmi les cinq premiers, en 2021, l’Irlande était le pays le plus titré du concours. Si PiL se qualifie pour le concours, ils rejoindront des concurrents historiques tels que le vainqueur des années 1980 Johnny Logan, les trois gagnants consécutifs Linda Martin (1992), Niamh Kavanagh (1993) et Paul Harrington et Charlie McGettigan (1994), et les finalistes de X Factor Jedward, qui s’est classé huitième en 2011, ce qui en fait les participants les plus titrés d’Irlande depuis une décennie.

On pense que Lydon et Forster se sont mariés à la fin des années 1970 et vivent en Californie depuis le début des années 1980. En 2020, Lydon a déclaré à l’Observer qu’il était devenu le soignant à plein temps de sa femme alors qu’elle vivait avec la maladie d’Alzheimer.

Il a dit au journal qu’il ne mettrait jamais Forster dans une maison. “Je ne prends pas d’engagements à la légère et c’est ma Babbie”, a-t-il dit, en utilisant son surnom pour elle. “Quand nous avons décidé de nous engager, c’était tout – ça allait être comme ça pour toujours.”

“Elle traverse des traumatismes”, a poursuivi Lydon. “Des morceaux de souvenirs s’estompent, lentement mais sûrement, et finiront probablement par tous disparaître. Mais je m’assure que c’est un voyage heureux et non triste. Elle ne m’oubliera jamais, et je ne l’oublierai jamais, quoi que ce soit d’autre qui tombe de ses oreilles.

Public Image Ltd est actuellement composé de Lydon, du batteur Bruce Smith, du guitariste Lu Edmonds et du bassiste Scott Firth. Le guitariste fondateur Keith Levene est décédé en novembre 2022, après avoir quitté le groupe en 1983. Le dernier album du groupe était What the World Needs Now de 2015, décrit par l’Observer comme “d’un plaisir exaltant”.

Le concours Eurovision de la chanson de cette année aura lieu à Liverpool le 13 mai. Après que le Kalush Orchestra d’Ukraine ait remporté le concours 2022, les organisateurs ont conclu que le pays ne pouvait pas accueillir en toute sécurité l’édition 2023 et que la Grande-Bretagne, dont le concurrent Sam Ryder s’est classé deuxième, prendrait le relais. La BBC a déclaré que le programme aura « la glorieuse Ukraine en son cœur ».