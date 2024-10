Public Enemies : Kendrick vs Drake review – à l’intérieur du bœuf qui a envoyé les deux plus grandes stars du rap du monde à la guerre | Télévision et radio

TLe ciel n’est plus aussi bleu, l’herbe moins verte, la nourriture a désormais le goût de la sciure de bois et la vie n’est tout simplement plus aussi douce depuis que les superstars du rap Kendrick Lamar et Drake ont cessé leur combat épique en mai. C’est donc avec gratitude que nous, les amateurs de hip-hop, recevons cette reprise documentaire d’une heure.

Il ne approfondit pas la musique elle-même, un total de 10 titres – cinq de Lamar, cinq de Drake – sortis entre le 22 mars et le 5 mai de cette année. Mais il existe de nombreuses vidéos explicatives TikTok pour cela. Public Enemies travaille plutôt en mettant en parallèle les biographies des deux artistes, pour mettre en lumière l’état actuel du hip-hop, de l’industrie musicale et de la culture en général.

Ces hommes sont nés à quelques mois d’intervalle, mais tandis que Kendrick Lamar Duckworth a grandi au milieu de la pauvreté, des activités des gangs et de la brutalité policière raciste des années 1990 à Compton, LA (repérez certains NWA pompants sur la bande originale), Aubrey Drake Graham était un fils du banlieue. La banlieue de Toronto, pour être exact, où il est né d’une mère juive blanche et d’un père noir américain et a grandi comme l’un des rares enfants de couleur dans une communauté juive majoritairement blanche. La preuve en est une séquence vidéo personnelle d’Aubrey en pré-poussée de croissance, avec des verres de bouteille de Coca et un appareil dentaire sur les dents, frappant sur une barmitzvah.

Le fait que nous soyons témoins de cela, grâce à certains des soi-disant amis d’Aubrey au look BCBG, est notre premier indice que c’est vraiment le cas. ONUbiographie autorisée. De toute évidence, ni le rappeur, ni aucun membre de son entourage, n’était à proximité de cette production. Mais si vous en avez assez des hagiographies habituelles – même partiellement masquées par Lego, comme dans la nouvelle de Pharrell Williams – ce n’est peut-être pas une mauvaise chose ?

Au lieu de cela, nous entendons des gens comme le professeur d’anglais de septième année qui a encouragé les talents poétiques du jeune Lamar et qui donne une idée des effets traumatisants de la violence armée aux États-Unis (« J’ai perdu 32 élèves. J’ai assisté à 19 funérailles. « ) Et le producteur de télévision canadien qui a fait de Drake une idole des adolescents en le mettant dans le feuilleton du lycée, Degrassi: The Next Generation. Elle parle de quelque chose qui est également évident dans ces barmitzvah bops : la confiance précoce de Drake.

L’élément clé ici n’est pas seulement les différents contextes de classe et de race de leur éducation, mais aussi les différents états d’esprit que chacun a apportés au jeu. Drake était déjà un coup de coeur célèbre – ou un Certified Lover Boy, si vous préférez – avec les yeux rivés sur le prix de la célébrité mondiale. Lamar travaillait dans une relative obscurité, mais était intégré dans l’un des terrains d’essai historiques du hip-hop et perfectionnait progressivement son art.

Comme pour toutes les rivalités les plus amères, ils ont aussi commencé comme amis. Au moins, en 2012, Drake a invité Lamar à le soutenir en tournée et a approuvé le deuxième album du rappeur alors moins célèbre. Un simple échange de popularité contre de la crédibilité, peut-être ? Ou un des premiers exemples de ce que Drake fait de « vautour culturel » : se lancer dans les scènes de rap mondiales pour devenir, selon son critique le plus éminent, « non pas un collègue » mais un « colonisateur ».

Il aurait été intéressant d’en savoir plus sur l’itération britannique de ce phénomène, depuis le patronage de Drake envers Top Boy jusqu’à sa prononciation grinçante « girls-dem » sur Who Told You de J Hus, et les paroles de Lamar graffées sur son magasin OVO de Carnaby Street. Mais Public Enemies ne reconnaît que superficiellement le pouvoir créatif et générateur des rivalités rap en général.

Peut-être que tout cela n’est qu’une distraction par rapport aux conflits déchirants qui ont véritablement caractérisé 2024 – comme celui d’Elon Musk contre la démocratie ou de l’impérialisme occidental contre la vie des Palestiniens. Mais si nous voulons y entrer, allons-y vraiment Allez-y : qui est exclu du « nous » de Not Like Us de Lamar ? Que signifie le fait que de nombreuses insultes tournaient autour de la responsabilité paternelle à propos du changement des idéaux masculins ? Et pouvez-vous figurer sur un single de Taylor Swift tout en gardant la tête haute dans le capot ?

ignorer la promotion de la newsletter passée Recevez les meilleures critiques télévisées, actualités et fonctionnalités dans votre boîte de réception tous les lundis Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Parfois, ce documentaire semble davantage porter sur l’application d’un baume aux brûlures au troisième degré de Drake, l’ancien rédacteur en chef du magazine XXL, Elliott Wilson, se révélant une infirmière de champ de bataille particulièrement apaisante. Il réitère la contribution globale de Drake et souligne que l’accusation d’inauthenticité est toujours adressée aux artistes hip-hop qui ne rentrent pas dans le moule : pas assez noirs, pas assez américains, pas assez street. Cela ne veut pas nécessairement dire que c’est justifié. Son argument est bien compris. Mais ensuite le beat Not Like Us frappe et – désolé pour cet homme – c’est fini.