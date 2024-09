Pubkey, un bar Bitcoin, accueille Trump à New York

La campagne de Trump emmène le candidat présidentiel dans un bar de Greenwich Village et un restaurant de Williamsburg cette semaine.

Pubkey, un bar de Manhattan sur le thème des crypto-monnaies – et situé près du campus de l’Université de New York, où son fils, Barron Trump, est en première année – est une étape pour Donald Trump aujourd’hui, avant son rassemblement à Long Island.

« C’est vraiment incroyable qu’il veuille venir ici et découvrir une partie de la communauté Bitcoin pendant qu’il est en ville », a déclaré le PDG de Pubkey, Thomas Pacchia. le Le New York Post du premier ancien Le président américain reconnu coupable de crimes. Eater a contacté Pubkey pour plus d’informations.

Le bar a probablement été choisi comme Trump annoncé sa propre entreprise de crypto-monnaie plus tôt cette semaine.

Avant la visite de Pubkey, les résidents du Greenwich Village voisin ont diffusé la musique de Taylor Swift depuis leurs appartements, selon la Poste, peut-être une référence au fait que Trump avait longtemps recherché le soutien de la chanteuse pop avant qu’elle approuvé Kamala Harris pour la présidence. Quelques manifestants ont manifesté devant le bar, la poste rapports.

Trump est arrivé à Pubkey à 16h40, rapports Le New York Post, Il est resté environ 20 minutes, « distribuant des hamburgers et de la bière aux clients, signant des autographes et répondant aux questions des journalistes ». Pendant qu’il était là, Trump a effectué une transaction Bitcoin pour acheter de la nourriture et des boissons pour la foule. Cet arrêt était un tournant par rapport à sa visite au restaurant Versailles de Miami, où il avait promis d’acheter «de la nourriture pour tous » et n’a pas donné suite.

Trump a été qualifié de « mangeur difficile » plus connu pour manger steaks trop cuits avec du ketchup et boire Coca light. Mais il a fait plusieurs visites au restaurant tout au long de sa campagne en 2024, y compris récemment dans un Restaurant vietnamien à Eden Center, une zone commerciale de Falls Church en Virginie.

Entre-temps, il a été rapporté que jeudi, le candidat républicain semble se diriger vers Williamsburg pour s’arrêter au restaurant casher de longue date Gottlieb’s – dans une partie du quartier marquée par sa communauté juive orthodoxe et hassidique, selon Nouvelles mondiales de la YéchivaL’arrêt de la campagne intervient à la suite du soutien continu de Trump au gouvernement israélien après les événements dévastateurs du 7 octobre. Attaque du Hamasaprès quoi plus de 40 000 Palestiniens ont été tués, provoquant des manifestations sur les campus universitaires et autour du monde.

Des agents des services secrets auraient été en train de surveiller Gottlieb cette semaine, a indiqué la publication. The Forward, une autre publication juive, spéculé si cela serait réellement un arrêt pour le vice-président choisi par Trump, JD Vance, qui a lui-même récemment commis des erreurs dans un établissement de restauration cette année lorsque des vidéos ont circulé d’un « maladroit » rencontre dans une boutique de beignets. Le propriétaire du restaurant Gottlieb, Menashe Gottlieb, a déclaré à la publication qu’il pensait que ce serait Trump lui-même.

Mis à jour le 18/09/2024 à 20h30 pour refléter la visite de Donald Trump à Pubkey.