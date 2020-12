Dans le but d’élargir et de diversifier PUBG, y compris PUBG Mobile et ses activités connexes dans le monde entier, le propriétaire de PUBG Corp, le développeur et éditeur coréen Krafton, a annoncé que PUBG Corp sera fusionné et transformé en PUBG Studio. Ce dernier sera le quatrième studio de jeux sous le bras de Krafton, et PUBG Studio travaillera à l’expansion de l’univers PUBG dans les domaines connexes de l’esport et du divertissement. Par conséquent, PUBG Studio se concentrera uniquement sur le développement des aspects autour du jeu PUBG – y compris les versions PC et console de PUBG, PUBG Mobile, des entités régionales telles que PUBG Mobile India et d’autres aspects.

Sous le bras de Krafton, Striking Distance Studios fonctionnera comme une entité indépendante de PUBG Studio. Striking Distance Studios développerait un jeu narratif original qui sera basé sur le jeu original de Playerunknown’s Battlegrounds. Ce studio est également répertorié avec Krafton en tant que studio de développement de jeux AAA, ce qui suggère que le jeu pourrait amener PUBG au-delà de son approche de jeu en direct et de bataille royale. En substance, PUBG finira par emprunter la voie opposée à Call of Duty Mobile. Ce dernier s’est développé en un jeu mobile de bataille royale basé sur le succès et l’héritage de la famille de jeux AAA originale, Call of Duty.

PUBG Studio jouera probablement un rôle dans la façon dont le futur PUBG Mobile India se révélera. En Inde, après l’interdiction du PUBG Mobile original en raison de ses liens avec le chinois Tencent Gaming, PUBG Corp a enregistré PUBG India en tant que société indienne officielle, et les attentes suggèrent que les décisions administratives et opérationnelles ne peuvent désormais être prises que par PUBG Inde. Cependant, il est peu probable que le développement de jeux soit également entièrement transféré à la filiale indienne, bien que PUBG India puisse avoir des pouvoirs de décision en termes d’organisation de tournois eSports – une grande partie de la popularité massive de PUBG Mobile en Inde.