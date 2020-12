PUBG Mobile India n’a pas reçu l’approbation du ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) pour opérer en Inde, mais deux réponses de RTI ont été révélées. Le mois dernier, son développeur PUBG Corporation a annoncé le retour du jeu mobile dans le pays; cependant, les détails exacts de sa disponibilité restent flous. Depuis l’annonce de sa relance en Inde, les fans attendent avec impatience son arrivée. Maintenant, les dernières réponses de RTI brossent un tableau différent et plus d’informations de ses développeurs PUBG Corporation, qui appartient à Krafton, basé en Corée du Sud, sont attendues.

En réponse au RTI déposé par MediaNama, le gouvernement déclare que le MeitY n’accorde aucune autorisation pour le démarrage de sites Web ou de services d’applications mobiles dans le pays, ajoutant que « par conséquent, MeitY n’a pas accordé l’autorisation à PUBG / PUBG mobile India ». Notamment, dans une réponse distincte de RTI, le ministère a simplement déclaré qu’aucune autorisation n’avait été accordée pour le lancement de PUBG Mobile India. Bien que cela indique que le gouvernement n’approuve pas au préalable le lancement d’une application dans le pays, dans le cas de PUBG Mobile India, ses développeurs, PUBG Corporation peut exiger un signe de tête spécial pour commencer à fonctionner via les magasins d’applications Google et Apple depuis initialement interdit en raison des menaces de sécurité. Au cours des dernières semaines, plusieurs rapports ont taquiné sur son retour ce mois-ci, mais aucune déclaration officielle n’a été donnée par ses développeurs. Les dernières réponses de RTI n’indiquent pas non plus clairement l’état de son lancement en Inde.

Pour rappel, le gouvernement a interdit les applications PUBG Mobile et PUBG Mobile Lite en Inde en septembre dans le cadre de la troisième répression des applications chinoises opérant dans le pays. Près de deux mois plus tard, ses développeurs PUBG Corporation ont annoncé son retour après avoir rompu les liens avec la société de jeux basée en Chine Tencent. La société s’est également associée à Microsoft pour garantir la sécurité des données de ses utilisateurs. Notamment, PUBG Corporation a promis des investissements d’une valeur de 100 millions de dollars sur le marché indien « pour cultiver » les industries locales du jeu vidéo, des sports électroniques, du divertissement et des technologies de l’information.