PUBG Mobile reviendra en Inde sous le nom de PUBG Mobile India, une version spécialement adaptée du jeu qui se conformera à toutes les lois et réglementations du pays. Cependant, la dernière information solide qui nous est parvenue était la société en attente d’approbation du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY). Maintenant, plusieurs rapports indiquent que le cadeau de bienvenue de PUBG Mobile India a été repéré dans la version mondiale de PUBG Mobile.

Plusieurs pronostiqueurs en ligne auraient repéré le cadeau de bienvenue de PUBG Mobile India dans le jeu mondial PUBG Mobile. Cela sera proposé à tous les joueurs téléchargeant et jouant à PUBG Mobile India au moment du lancement (le cas échéant). La récompense cadeau, selon les pronostiqueurs en ligne, sera une caisse de récompense qui comprendra un couvre-chef Anarkali, un ensemble Anarkali et un coupon de caisse classique qui offre aux joueurs une caisse classique gratuite. Il est important de noter que ces récompenses ont été repérées dans la version globale de la version bêta de PUBG Mobile et pourraient n’être qu’un test. Les vraies récompenses pourraient être modifiées au moment de la sortie du jeu.

On ne sait pas quand PUBG Mobile India sera lancé. Cependant, l’intérêt pour le jeu est énorme depuis que la société a annoncé qu’elle ramènerait le jeu en tant que version spécialement conçue pour l’Inde. La filiale indienne du jeu attend toujours l’approbation du gouvernement.

Pour rappel, PUBG Mobile a été interdit par le gouvernement indien en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information en septembre. Le jeu a été interdit aux côtés de 115 autres applications chinoises qui auraient été préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité, à la défense et à la sécurité de l’Inde.