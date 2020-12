PUBG Mobile India et ses légions de fans ont apparemment compté des jours, avec de nombreux rapports entre-temps suggérant que le jeu pourrait être relancé en Inde n’importe quel jour. Cependant, de tels rapports se sont avérés tout à fait erronés et il y a eu très peu de confirmation officielle de la part de la société, en ce qui concerne le moment où le jeu pourrait être lancé en Inde. Poursuivant la mise à jour de la semaine dernière où des rapports affirmaient qu’il n’y avait pas eu d’indication officielle concernant l’autorisation de PUBG Mobile India pour une relance dans le pays, un nouveau rapport cite des sources internes de l’entreprise, qui ont déclaré que le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) est encore à répondre à la demande de la société pour une réunion qui cherche à obtenir l’autorisation pour le jeu d’opérer en Inde.

Les sources ont en outre déclaré que les promoteurs de PUBG Mobile India sont «prêts à se conformer à toutes les normes fixées par le gouvernement indien» et qu’il attend maintenant l’approbation formelle de MeitY pour opérer à nouveau en Inde. PUBG Mobile, ainsi que PUBG Mobile Lite, a été interdit en Inde en septembre 2020 en raison de ses liens avec la Chine. Cette dernière s’est produite en raison du soutien de PUBG Mobile par le géant chinois de la technologie Tencent Gaming. Depuis l’interdiction, PUBG Corp a isolé les opérations du jeu en Inde de Tencent en tant que partenaire de distribution, et a également créé sa filiale officielle en Inde, PUBG India, montrant une plus grande intention d’être à nouveau opérationnelle en Inde.

Les rapports affirment maintenant que les responsables indiens de PUBG ont «demandé à plusieurs reprises» aux responsables du ministère d’accepter une réunion avec la société, dans l’espoir de dissiper toute préoccupation antérieure concernant le jeu lié aux serveurs chinois. Il est important de noter que le gouvernement indien n’a pas encore donné l’autorisation à l’une des 267 applications chinoises interdites de fonctionner à nouveau en Inde. La raison en est les préoccupations concernant l’infiltration chinoise du cyberespace indien, en raison desquelles des applications populaires telles que TikTok, PUBG Mobile, AliExpress, CamScanner, Shareit et d’autres ont jusqu’à présent été confrontées à la hache.