PUBG Mobile India sera lancé en tant que version spécifiquement personnalisée de PUBG Mobile qui a été interdite par le gouvernement en septembre, parmi une multitude d’autres applications chinoises. Un fait peu connu est que PUBG Mobile India placera l’Inde parmi une liste de plusieurs autres pays asiatiques qui ont également leur propre version du célèbre jeu de bataille royale du développeur coréen PUBG Corp.L’Inde rejoint les goûts de Taiwan, Chine, Corée et Le Japon est le cinquième pays à avoir sa propre version des champs de bataille de Player Unknown.

PUBG Mobile est plus populaire en Corée et au Japon. Dans les deux régions asiatiques, PUBG Mobile propose une monnaie unique connue sous le nom de « Donaktsu Medal » qui peut être utilisée pour acheter des caisses et d’autres goodies dans la boutique du jeu. La version taïwanaise de PUBG Mobile est connue sous le nom de PUBG Mobile TW (Taiwan) et est publiée par HotCool Games. PUBG Mobile TW est disponible pour les personnes à Taïwan en téléchargement à partir du Google Play Store et de l’App Store d’Apple dans le pays. En Chine, en revanche, PUBG Mobile est connu sous le nom de Game of Peace. Cette version de PUBG Mobile est publiée par Tencent Games dans le pays et a été lancée en mai 2019. En Chine également, le lancement du jeu n’a été autorisé qu’après avoir satisfait à toutes les exigences mises en place par le gouvernement du pays.

Il a été récemment rapporté que PUBG Mobile India est encore loin, car la société attend toujours l’approbation du ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY). Des sources avaient alors déclaré que les promoteurs de PUBG Mobile India étaient «prêts à se conformer à toutes les normes fixées par le gouvernement indien», et qu’il attend maintenant l’approbation formelle de MeitY pour opérer à nouveau en Inde.