L’annonce est intervenue alors que Tencent a annoncé que ses revenus de jeux en ligne avaient augmenté de 29% au quatrième trimestre, en raison d’une forte augmentation du nombre d’utilisateurs payants de jeux vidéo en Chine et sur les marchés internationaux. Ses deux jeux à succès, Honor of Kings et PUBG Mobile, ont continué de dominer les classements en Chine et au niveau international, respectivement, au cours du même trimestre, a-t-il déclaré. Tencent a déclaré qu’il visait à tirer la moitié de ses revenus de jeux à l’étranger. Ses studios LightSpeed ​​et Quantum et Timi Studios ont tous deux ouvert des boutiques à Los Angeles, dans le but de «créer du contenu avec une propriété intellectuelle originale qui a un attrait mondial».

