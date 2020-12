PUBG Mobile a été interdit en Inde en septembre de cette année en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information, supprimant le jeu de l’un de ses plus grands marchés. Malgré l’interdiction en Inde, PUBG Mobile a réalisé les revenus les plus élevés au monde sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store en 2020 dans le monde, selon un récent rapport de Sensor Tower. PUBG Mobile était l’un des cinq jeux mobiles qui ont généré plus d’un milliard de dollars (environ 7 351 crores de roupies) cette année.

Selon les données Store Intelligence de Sensor Tower, PUBG Mobile, combiné à sa version chinoise « Game For Peace », a généré près de 2,6 milliards de dollars (environ 19113 crores de roupies) de revenus depuis le début de cette année, soit une augmentation de 64,3% par rapport aux revenus du jeu en 2019. Après PUBG Mobile, Honor of Kings est arrivé deuxième avec un total de 2,5 milliards de dollars (environ 18 378 crores de roupies) de revenus cette année. Le rapport Sensor Tower a attribué le succès des jeux mobiles cette année à la pandémie COVID-19, qui a mis la plupart des pays du monde dans un verrouillage, forçant davantage les gens à passer du temps à l’intérieur. En 2020, les jeux mobiles ont généré environ 75 milliards de dollars, en hausse de 19,5% par rapport à 2019.

Le rapport Sensor Tower indique également que PUBG Mobile et Honor of Kings ont également généré plus d’un milliard de dollars en 2019. En outre, Pokemon GO de Nantic a généré le troisième chiffre d’affaires le plus élevé cette année à 1,2 milliard de dollars (environ 8 820 crores de Rs). Après Pokemon GO, Coin Master de Moon Active et Roblox de Roblox Corporation se sont classés respectivement quatrième et cinquième en termes de revenus générés cette année.

PUBG Mobile a été interdit en Inde en septembre, avec 117 autres applications chinoises. Après l’interdiction de PUBG Mobile, les fabricants du jeu ont supprimé Tencent Games, une société chinoise, en tant qu’éditeur et ont travaillé à apporter une nouvelle version du jeu spécialement conçue pour l’Inde appelée PUBG Mobile India. Bien que l’on ne sache pas quand PUBG Mobile India sera lancé, un lancement est prévu peu de temps après que la société aura obtenu son approbation du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY).