PUBG Mobile est sans doute le jeu de bataille royale en ligne le plus populaire au monde avec environ 600 millions de joueurs dans le monde. Compte tenu de la base d’utilisateurs, PUBG Mobile nécessite la politique la plus réfléchie contre la triche et les pirates. Cependant, malgré les efforts du jeu, les hackers ont trouvé un moyen de contourner les techniques mises en place pour éviter les hackers à l’intérieur du jeu. Les développeurs de PUBG Mobile publient fréquemment un rapport anti-triche pour montrer combien de pirates et de tricheurs ont été bannis du jeu. Dans leur dernier rapport, les développeurs de PUBG Mobile ont déclaré qu’un total de 1217342 comptes avaient été définitivement suspendus entre le 8 janvier et le 14 janvier.

Dans son rapport, PUBG Mobile a déclaré qu’environ 48% de ces pirates étaient interdits pour avoir utilisé des hacks à visée automatique ou changé leurs modèles de personnages. 22% des hackers ont été interdits pour avoir utilisé la vision aux rayons X, 12% ont été interdits pour les hacks de vitesse et 7% pour avoir modifié les dégâts de la zone. Le rapport montre également les rangs des pirates informatiques lorsqu’ils ont été interdits. 38% des hackers étaient sur Bronze, 11% sur Or, 9% sur Platine, 12% sur Diamant, 10% sur Crown, 10% sur Ace et 3% sur Conquérant.

La semaine dernière, le patch 1.2 de PUBG Mobile est sorti. Le nouveau patch propose un nouveau mode, une nouvelle arme et bien plus encore. Le nouveau mode s’appelle Runic Power, qui donne aux joueurs certaines capacités. Runic Power est également le thème de la saison 17 de PUBG Mobile, qui a débuté le 19 janvier. Un nouveau Royale Pass sera également à venir avec la saison qui comprendra de nouveaux skins, emotes et plus encore.

PUBG Mobile a été interdit en Inde l’année dernière et le jeu serait de retour dans le pays sous le nom de PUBG Mobile India.