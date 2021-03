Le parapluie Battlegrounds de Playerunknown comprend actuellement les versions de bureau et de console du jeu, ainsi que le très populaire PUBG Mobile, un nouveau PUBG New State et également un PUBG Mobile Lite. Un nouveau PUBG 2 pour PC et consoles devrait également être en route, tout comme les rumeurs sur d’autres projets conceptuels susceptibles de créer des jeux de scénario sous l’égide de PUBG.

La page Web officielle du jeu a déjà été fermée, ce qui signifie qu’aucun nouveau joueur ne peut plus télécharger PUBG Lite. Le 29 avril, aucun nouveau service ne sera mis à la disposition de PUBG Lite, et un mois plus tard, à compter du 29 mai, l’assistance aux joueurs sera retirée du jeu. La question de savoir si PUBG Lite n’a pas réussi à attirer suffisamment de globes oculaires n’est disponible dans aucun rapport officiel, mais il est probable que le propriétaire de PUBG, Krafton, cherche à défragmenter et à rationaliser l’univers PUBG.

