Cependant, il est peu probable que PUBG lancera réellement une telle carte, car il aurait fallu beaucoup de temps et d’autres ressources de la part de l’équipe PUBG pour simplement trouver un mod spoof du jeu. En conséquence, les fans de PUBG ne devraient pas avoir leurs espoirs trop élevés en ce qui concerne l’espoir de jouer à la carte POBG Kangaroo – seul le nom lui-même devrait suffire à souligner qu’il s’agirait d’une parodie du poisson d’avril en édition limitée, et rien Suite. PUBG, le jeu de bureau et console, reste disponible pour les joueurs en Inde. Cependant, sa version mobile la plus populaire a été interdite, et même PUBG New State, la deuxième génération du jeu, reste également interdite à partir de maintenant.

Pour être plus précis, les affiches partagées dudit mode POBG semblent présenter une carte appelée Kangourou, qui présente un poulet furieux se rapprochant d’un humain solitaire coincé au centre de l’arène de jeu. Le récit, d’après ce à quoi il ressemble, sera un monde dans l’univers PUBG où c’est le poulet qui est à la chasse, et les humains qui jouent au jeu seront probablement chargés de se battre pour survivre à la colère du poulet. Chaque poulet de ce monde désolé de 8 bits semble être armé de fusils, tandis que la figure humaine centrale est également vue tenant les bras et portant le casque emblématique de PUBG. PUBG semble prêt à tout pour convaincre les fans du monde entier en affichant également une carte complète du clavier et de la souris détaillant les commandes dont vous auriez besoin pour jouer au jeu.

