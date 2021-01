La date de lancement de FAU-G en Inde a finalement été révélée près de quatre mois après son annonce officielle. Le jeu mobile fera ses débuts le 26 janvier, qui coïncide avec la célébration de la fête de la République en Inde. Plus tôt en décembre 2019, le prochain titre mobile a commencé ses pré-inscriptions via Google Play Store, ce qui a indiqué son lancement imminent dans le pays et dans le monde entier. Notamment, il a franchi la barre du million de pré-inscriptions en seulement trois jours après sa mise en ligne sur l’App Store Android. Les détails de sa disponibilité iOS ne sont pas clairs pour le moment. Fearless and United Guards ou FAU-G (annoncé pour la première fois en septembre 2020) serait l’alternative indienne à PUBG Mobile qui a été interdite en Inde le même mois. PUBG reviendra également dans le pays dans un nouvel avatar, bien que ses détails de lancement restent flous.

Le dernier développement a été partagé sur Twitter par les développeurs de Fau-G nCORE Games. « Que ferez-vous quand ils viendront? Nous tiendrons notre terrain et nous défendrons, car nous sommes sans peur », a déclaré la société sur Twitter. Pendant ce temps, sa liste Google Play Store indique que la taille du jeu varierait en fonction de l’appareil Android. Le titre mobile « honorera » les forces armées indiennes, et ses missions sont basées sur des scénarios du monde réel. « Affrontez les ennemis de l’Inde en affrontant des envahisseurs hostiles sur le sol indien. Luttez pour survivre contre le terrain impitoyable et l’implacable ennemi. Remplissez les chaussures d’un soldat patriotique et découvrez la bravoure, la fraternité et le sacrifice des hommes gardant les frontières du pays « , lit-on dans la description officielle de l’application sur Google Play Store.

Notamment, ses développeurs avaient partagé le premier teaser de FAU-G en octobre 2020 qui dépeignait une scène de conflit sur un terrain vallonné, vraisemblablement la zone LAC où l’armée indienne était en désaccord avec les forces chinoises. Dans des rapports précédents, Vishal Gondal, le fondateur et chef de nCore Games aurait déclaré que le gameplay de FAU-G ne viendrait pas avec un mode bataille royale lors de sa sortie. Au lieu de cela, le gameplay sera basé sur le récent conflit armé de l’Inde contre la Chine à la frontière de la vallée de Galwan.

Après son lancement, FAU-G sera en concurrence avec le prochain PUBG Mobile India. Les développeurs de PUBG Mobile India, PUBG Corp, avaient annoncé avoir rompu les liens avec Tencent, basé en Chine, et assurer la sécurité des données des utilisateurs indiens grâce à plusieurs mesures, notamment un partenariat avec Microsoft pour le service de cloud computing Azure. Alors que la FAU-G mise sur l’initiative Aatmanirbhar Bharat (Inde autonome) du PM Narendra Modi. Auparavant, ses développeurs avaient déclaré que 20% des bénéfices nets du jeu seraient reversés au «Bharat Ke Veer Trust» mis en place par le ministère de l’Intérieur.