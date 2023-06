"PUBG a été interdit parce que…": Ministre Rajeev Chandrasekhar

Le ministre de l’Union, Rajeev Chandrasekhar, dans un récent podcast avec YouTuber Ranveer Allahbadia, a expliqué pourquoi le gouvernement avait décidé d’interdire PUBG en Inde. Lors de la discussion avec M. Allahbadia, le ministre d’État à l’informatique et à l’électronique a déclaré que PUBG était interdit en Inde pour protéger les intérêts et les droits des citoyens.

Il a déclaré: « Nous avons interdit PUBG parce qu’il est de notre devoir envers vous tous de protéger Internet, de garantir la confiance d’Internet. Bien que nous aimions l’innovation, nous aimons ce que font les jeunes du monde entier, mais nous avons aussi une obligation pour s’assurer que les choses ne vont pas mal, que les choses ne sont pas dangereuses et que les choses ne suscitent pas la méfiance. »

Il a ajouté: « Donc, il y a des aspects où nous interviendrons et dirons que ce n’est pas bon et nous présenterons de manière transparente les critères pour lesquels ce n’est pas bon. Nous voulons nous assurer que pour 120 crore Indiens, Internet est toujours sûr et fiable. . »

Regardez la vidéo ici :

M. Chandrasekhar a en outre déclaré que BGMI n’était plus interdit, « Donc, les gens qui aiment beaucoup le format de jeu Battleground sont heureux. »

Plus loin dans la conversation, le ministre a également révélé que le gouvernement souhaitait également promouvoir le développement de jeux fabriqués par des Indiens qui reflètent l’histoire et la culture du pays.

M. Allahabadia a également posé des questions sur l’intervention dans les jeux et les applications de jeux. Le ministre a reconnu que les jeunes Indiens considèrent cela comme une partie grossière de leur vie et de leur mode de vie. « Le jeu fait partie du mode de vie des jeunes Indiens, des jeunes du monde entier ; et nous ne voulons pas jouer le vieil oncle ou grand-père grincheux et nous gêner », a-t-il déclaré.

Le ministre a également parlé des nouvelles lois sur les jeux et de la manière dont elles aideront les jeux indiens à se développer. « Nous créons un cadre pour que les jeux indiens puissent se développer. »

Le ministre a déclaré qu’il était convaincu que dans les prochaines années, le scénario du jeu indien se développera de manière significative avec de nouvelles lois et réglementations.

« Le Premier ministre et moi voulons qu’au cours des prochaines années, il y ait plus de jeux indiens qui gamifient les histoires et les scénarios indiens. Je suis très confiant qu’au cours des trois à quatre prochaines années, il y aura des entrepreneurs et des startups de jeux de plusieurs milliards de dollars qui sortir de l’Inde », a-t-il dit.