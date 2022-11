Pub vendant des pintes de la Coupe du monde pour seulement 66p – voici comment obtenir la vôtre

Un pub POP-up ouvre pour le premier match de coupe du monde de l’Angleterre – où une pinte ne coûtera que 66p.

Le Zyn Arms ouvrira ses portes à Shoreditch, Londres, le 21 novembre, pour que les fans regardent les Three Lions lancer leur tournoi contre l’Iran.

Les Zyn Arms vendront des pintes pour seulement 66p Crédit : Zyn Arms

Une sélection de vins et de bières sera disponible pour 66p – un clin d’œil à la victoire de l’Angleterre en 1966, les fans étant encouragés à ne prendre aucune pause cigarette.

Le pub a été créé par la marque de sachets de nicotine Zyn, après qu’une étude menée auprès de 2 000 adultes ait révélé ce qu’ils désirent le plus pour leur visionnage de foot cette année.

Près d’un tiers (31 %) recherchent des boissons plus abordables, tandis que 31 % veulent être avec leurs amis et leur famille.

D’autres recherchent un bon écran (30 %), une ambiance animée (29 %) et une place ou une table garantie (26 %).

Mais un sur cinq veut un environnement sans fumée.

Le Zyn Arms sera ouvert aux personnes âgées de 21 ans et plus du 21 au 23 novembre de 12h30 à 22h et diffusera trois matchs par jour.

Les supporters peuvent réserver une table en ligne.

TOP 10 DES CHOSES QUE LES GENS VEULENT EN REGARDANT LE FOOTBALL :

1. Boissons abordables (31 %)

2. Être avec des amis/famille (31 %)

3. Bonne projection sur écran (30 %)

4. Ambiance animée (29 %)

5. Sièges/table garantis (26 %)

6. Son audible (26 %)

7. Bon emplacement (26 %)

8. Service de boissons rapides (25 %)

9. Personnel sympathique du bar (25 %)

10. Nourriture abordable (24 %)