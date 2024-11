PTA a remis John Krasinski à sa place après avoir critiqué un film

Il est de mauvais goût de critiquer un film si vous êtes dans une position où votre opinion peut compter. Nous ne parlons pas ici de critiques, mais plutôt de stars et de réalisateurs. C’est pourquoi quelqu’un comme Quentin Tarantino évite délibérément de donner son avis sur les nouveautés, afin de ne pas jeter une ombre sur un cinéaste en herbe. John Krasinski l’a découvert lorsqu’il a discrètement déchiré un film en 2019, avec nul autre que Paul Thomas Anderson pour le redresser – et ce n’était même pas l’un de ses propres films !

Paul Thomas Anderson – qui était un grand fan du troisième film de Krasinski, Un endroit calmepour en organiser une projection lors de la saison des récompenses – a donné Le bureau étoile un petit conseil sur le sujet, de peur qu’il ne finisse par dire la mauvaise chose à la mauvaise personne. «Je vais vous raconter une grande leçon de vie. Paul était chez moi, je pense que c’était mon 30ème anniversaire et je venais de voir un film que je n’aimais pas. Je lui ai dit autour d’un verre : « Ce n’est pas un bon film », et il m’a si gentiment pris à part et m’a dit très doucement : « Ne dis pas ça. Ne dites pas que ce n’est pas un bon film. Si ce n’était pas pour vous, ce n’est pas grave, mais dans notre métier, nous devons tous nous soutenir les uns les autres. Le film était très artistique et il a dit : « Vous devez soutenir le grand swing. Si vous dites que le film n’est pas bon, ils ne nous laisseront pas faire plus de films comme celui-là. Bien que Krasinski n’ait pas dit de quel film il avait critiqué, puisque cela aurait été 2019, nous supposerons simplement qu’il parlait de Chatsce qui est bien sûr à la fois « artistique » et « grand swing ».

Krasinski a expliqué pourquoi la sagesse de PTA était si importante, ajoutant : « Mec, Paul Thomas Anderson est là-bas sur le mur pour nous ! Il défend la valeur de l’expérience artistique. Il est si bon que vous projetez peut-être sur lui qu’il a le droit d’être sarcastique, mais c’est exactement le contraire : il veut tout aimer parce que c’est pour cela qu’il s’est lancé dans le cinéma. Et depuis, je n’ai jamais dit que je détestais un film.

C’est probablement une bonne chose, car entendre quelqu’un dans l’industrie – particulièrement important, puisque John Krasinski est connu à la fois comme réalisateur et acteur – critiquer publiquement votre film peut avoir un poids qu’aucun cinéaste ne veut. C’est déjà assez difficile avec les critiques et les trolls sur Internet, alors qui a besoin d’un contemporain au sein de l’entreprise qui détruit vos efforts devant une foule ?

Krasinski a récemment réalisé SItandis que Paul Thomas Anderson travaille actuellement sur La bataille de Baktan Cross.