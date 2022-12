La légendaire PT Usha sera officiellement élue première femme présidente de l’Association olympique indienne (IOA) lors des élections de l’instance dirigeante samedi, inaugurant une nouvelle ère dans l’administration sportive du pays.

Usha, 58 ans, multiple médaillée d’or aux Jeux asiatiques et quatrième lors de la finale du 400 m haies des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, sera déclarée élue sans opposition pour le poste le plus élevé dans les sondages qui se tiendront sous la supervision de la Cour suprême. nommé juge SC à la retraite L Nageswara Rao.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’élévation d’Usha au poste le plus élevé marquera également la fin de la longue crise de l’AIO, dominée par les factions, qui a été avertie d’une éventuelle suspension par le Comité international olympique si les élections, initialement prévues en décembre de l’année dernière, n’ont pas lieu. ce mois-ci.

Les élections auront lieu pour choisir la cosecrétaire (femme) et quatre membres ordinaires du conseil exécutif et 77 membres du collège électoral voteront.

Alaknanda Ashok de l’Association indienne de badminton et Suman Kaushik de la Fédération indienne de netball sont en lice dans une lutte directe pour le poste de secrétaire (féminine).

Les électeurs choisiront quatre membres du conseil exécutif parmi les huit candidats en lice.

Les huit candidats sont Amitabh Sharma, Bhupender Singh Bajwa, Cyrus Poncha, Harjinder Singh, Harpal Singh, Parminder Singh Dhindsa, Rohit Rajpal et Vitthal Shirgaonkar.

Ce sera une toute nouvelle responsabilité pour Usha, une star emblématique de l’athlétisme, car elle n’a jamais occupé de haute fonction auparavant. Elle est actuellement présidente du comité de sélection junior de la Fédération indienne d’athlétisme. Elle a également fait partie des différents comités nationaux de récompenses mis en place par le gouvernement, au fil des ans.

Usha, affectueusement connue sous le nom de “Payyoli Express”, est considérée comme une candidate du parti au pouvoir Bharatiya Janata, qui l’avait nommée membre de Rajya Sabha en juillet.

Elle deviendra également la première olympienne et la première médaillée internationale à diriger l’IOA au cours de ses 95 ans d’histoire, ajoutant une autre plume à sa casquette après avoir dominé l’athlétisme indien et asiatique pendant deux décennies avant de prendre sa retraite en 2000 avec un sac plein de médailles internationales.

Usha est le premier sportif à avoir représenté le pays et est également devenu chef de l’IOA depuis Maharaja Yadavindra Singh, qui a disputé un match test en 1934. Singh était le troisième président de l’IOA à avoir occupé ses fonctions de 1938 à 1960.

Ajay Patel de la National Rifle Association of India (NRAI) sera élu sans opposition au poste de vice-président senior. Le tireur médaillé olympique Gagan Narang et le président de la Fédération indienne d’aviron Rajlaxmi Singh Deo seront également élus vice-présidents sans opposition.

Le président de la Fédération indienne d’haltérophilie (IWF), Sahdev Yadav, sera le trésorier car il est le seul candidat au poste.

Le président de la Fédération indienne de football et ancien gardien de but, Kalyan Chaubey, sera élu sans opposition au poste de co-secrétaire (homme).

Le lutteur médaillé olympique Yogeshwar Dutt et l’archer Dola Banerjee feront partie du conseil exécutif en tant que représentants masculins et féminins des huit sportifs au mérite exceptionnel (SOM).

Un candidat à la vice-présidence (femme) et quatre aux membres du conseil exécutif s’étaient précédemment retirés de la mêlée.

Des politiciens de haut niveau comme le ministre de l’Union Arjun Munda, le ministre en chef de l’Assam Himanta Biswa Sarma et le député du BJP Brijbhushan Sharan Singh devraient voter.

Certains des meilleurs sportifs passés et présents du pays comme Sakshi Malik, PV Sindhu, MM Somaya et Akhil Kumar, en plus d’Usha, Gagan Narang, Yogeshwar Dutt, voteront également.

Le nouveau conseil exécutif sera également sensiblement différent des précédents. Au moins cinq des 14 membres du conseil exécutif (dont le membre du CIO en Inde, Nita Ambani), seront d’anciens sportifs, ce qui est sans précédent dans l’histoire de l’IOA.

Seuls les goûts de Sahdev Yadav et Rajlaxmi Singh Deo restent au poste de direction du précédent conseil exécutif de l’IOA.

L’AIO a adopté la nouvelle constitution, préparée par le juge Rao, le 10 novembre après avoir obtenu l’approbation du comité international.

Le collège électoral de 77 membres compte 66 membres de 33 fédérations sportives nationales qui ont nommé un homme et une femme chacune, huit SOM (quatre hommes et quatre femmes), deux membres de la commission des athlètes (un homme et une femme) et un membre du CIO en Inde, Nita Ambani.

Le collège électoral de l’AIO compte également plus de femmes (39) que d’hommes (38).

Les élections de l’IOA devaient avoir lieu en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une affaire pendante devant la Haute Cour de Delhi où une requête a été déposée, demandant un amendement à sa constitution avant la tenue d’élections pour l’aligner sur le Code national du sport.

La Cour suprême a ensuite nommé le juge (à la retraite) Rao pour rédiger la constitution et organiser des élections.

Mardi, le CIO a noté les “progrès significatifs” réalisés par l’AIO dans la résolution de ses problèmes de gouvernance, mais a déclaré qu’il ne déciderait pas de retirer l’avertissement d’interdiction tant qu’il n’aurait pas terminé le processus électoral.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici