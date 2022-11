PT Usha s’apprête à devenir la première femme présidente de l’Association olympique indienne

La légendaire PT Usha est sur le point de devenir la première femme présidente de l’Association olympique indienne (IOA) alors qu’elle est devenue la seule candidate au poste le plus élevé pour les élections du 10 décembre.

Usha, 58 ans, plusieurs médaillées d’or aux Jeux asiatiques et quatrième lors de la finale du 400 m haies des Jeux olympiques de 1984, a déposé dimanche sa candidature pour le poste le plus élevé, ainsi que 14 autres membres de son équipe pour les différents postes. .

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La date limite pour déposer les documents de candidature pour les élections de l’AIO s’est terminée dimanche. Le directeur du scrutin des élections de l’IOA, Umesh Sinha, n’a reçu aucune nomination vendredi et samedi, mais 24 candidats ont déposé des candidatures pour divers postes dimanche.

Il y aura des concours pour un poste de vice-présidente (femme), co-secrétaire (femme). Il y avait 12 candidats en lice pour quatre membres du conseil exécutif.

Les scrutins de l’AIO auront lieu pour élire un président, un premier vice-président, deux vice-présidents (un homme et une femme), un trésorier, deux co-secrétaires (un homme et une femme), six autres membres du Conseil exécutif, hors dont deux (un homme et une femme) seront issus des SOM élus.

Deux membres du Conseil Exécutif (un homme et une femme) seront les représentants de la Commission des Athlètes.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici