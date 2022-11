PT Usha jette son chapeau dans IOA Ring, pour se battre pour le poste de président

Samedi, le légendaire sprinter indien PT Usha a sauté dans la mêlée pour le poste de président de l’Association olympique indienne (IOA).

La femme de 58 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer tout le monde qu’elle avait déposé sa candidature pour le poste le plus élevé lors des élections de l’IOA le mois prochain.

“Avec le soutien chaleureux de mes collègues athlètes et des fédérations nationales, je suis humble et honoré d’accepter et de déposer ma candidature pour la nomination du président de l’IOA !”, a déclaré Usha dans un tweet.

Usha fait partie des huit sportifs au mérite exceptionnel (SOM) choisis par la commission des athlètes nouvellement élue pour voter lors des élections du 10 décembre pour le nouveau comité exécutif de l’Association olympique indienne (IOA).

Les sept autres SOM sont Yogeshwar Dutt (lutte) MM Somaya (hockey), Rohit Rajpal (tennis), Akhil Kumar (boxe), Suma Shirur (tir), Aparna Popat (badminton) et Dola Banerjee (tir à l’arc).

En vertu de la nouvelle constitution de l’AIO, les huit SOM, qui feront partie de l’Assemblée générale avec droit de vote, comptent quatre hommes et quatre femmes. L’AIO a déjà approuvé la Constitution en vertu de la directive impérative de la Cour suprême.

