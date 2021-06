PT Usha dans ‘Shock’ en apprenant la mort de Milkha Singh

PT Usha a été choquée lorsqu’elle a appris que l’icône sportive de l’Inde Milkha Singh décédé après son combat contre le Covid-19. L’homme de 91 ans est décédé vendredi dans un hôpital de Chandigarh après une bataille d’un mois contre COVID-19, au cours de laquelle il a perdu sa femme et ancien capitaine de volley-ball national Nirmal Kaur des suites de la même maladie.

PT Usha a déclaré qu’elle se sentait faible après avoir entendu la nouvelle : « Je me sens très faible après avoir entendu la nouvelle. Je me souviens qu’il y a deux ou trois ans, j’avais visité sa maison à Chandigarh. Plusieurs fois, j’étais avec lui pour assister aux programmes, il était une inspiration pour tous », a déclaré Usha à ANI.

«Et aujourd’hui, quand j’ai appris à le connaître, c’est comme un choc pour moi. Je me sens si mal parce que nous avons perdu notre grand Milkha Ji. En raison de son dévouement et de sa personnalité, il a fait une place spéciale dans notre cœur et j’exprime mes sincères condoléances », a-t-elle ajouté.

PT Usha a ajouté que le décès de Milkha Singh était une « grande perte » pour l’Inde.

« Sa perte irréparable. Courant pour la deuxième fois en 1960 sans aucune installation sans toutes ces choses, il a fait la fierté de notre pays. Nous ne pouvons le comparer à personne, sa mort est une grande perte pour notre nation, c’était une grande personnalité », a déclaré Usha.

Elle a également déclaré que Milkha a montré que même s’il n’a pas d’installations appropriées, un athlète peut gagner des médailles avec dévouement et volonté.

« Il a montré à nos athlètes qu’avec du dévouement et de la volonté, vous pouvez venir aux Jeux olympiques et gagner des médailles même s’il n’y a pas d’installations », a déclaré Usha.

« Sans aucune installation, il a atteint cette hauteur, il a déjà montré à notre jeune génération que le travail acharné et le dévouement peuvent vous rapporter des médailles », a-t-elle ajouté.

De sombres nuages ​​de tristesse prévalent avec la disparition de mon idole et inspiration Milkha Singhji. Son histoire de pure détermination et de travail acharné a inspiré des millions de personnes et continuera de le faire. En hommage à lui, les élèves de l’école Usha ont rendu hommage à la légende. Repose en paix 🙏 pic.twitter.com/mLBQQ2ge3v– PT USHA (@PTUshaOfficial) 19 juin 2021

Auparavant, PT Usha s’était rendu sur Twitter pour écrire : « De sombres nuages ​​​​de tristesse prévalent avec la disparition de mon idole et inspiration Milkha Singhji. Son histoire de pure détermination et de travail acharné a inspiré des millions de personnes et continuera de le faire. En hommage à lui, les élèves de l’école Usha ont rendu hommage à la légende. Repose en paix. »

