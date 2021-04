PT Usha a célébré dimanche son 30e anniversaire de mariage et a adressé un message élogieux à son mari en l’appelant «l’homme derrière» tout son succès. PT Usha a inspiré toute une génération d’athlètes avec ses exploits sur l’athlétisme. Elle est née en 1964 à Kuttali à Kozhikode, Kerala et a remporté 11 médailles aux Jeux asiatiques (quatre d’or, sept d’argent), 14 médailles d’or aux Championnats d’Asie et a terminé quatrième aux Jeux de Los Angeles en 1984. Elle a reçu le prix Arjuna en 1983 et a reçu le prix Padma Shri en 1985.

Dimanche, elle l’a appelée comme faisant partie de «l’équipe de relais parfaite» qui a permis leur «marathon de la vie».

«Nous entendons toujours dire que derrière chaque homme qui réussit se cache une femme. J’apprécie l’homme derrière tout mon succès aujourd’hui! Merci d’avoir fait de l’équipe de relais parfaite assez bonne non seulement pour un sprint mais pour le marathon de la vie! Célébrons 30 ans d’unité! », A-t-elle écrit sur Twitter.

PT Usha s’est fait un nom à ses débuts internationaux en 1980 lorsqu’elle a participé à la compétition nationale ouverte du Pakistan et a remporté quatre médailles d’or.

Lorsque PT Usha s’est rendue aux Jeux olympiques de Los Angeles, elle a été la première athlète indienne à atteindre la finale des Jeux. Aux Jeux olympiques, elle a raté la médaille de bronze au 400 m haies par 1 / 100e de seconde et son chrono à partir de là, 55,42 secondes, est un record national à ce jour.

